La Passeggiata del Gelsomino a Roma è un nuovo percorso romantico immerso nel verde, riqualificato per il Giubileo e ideale per piacevoli passeggiate

Con l’arrivo della primavera e le giornate che si allungano, gli amanti delle passeggiate all’aria aperta hanno un nuovo itinerario da scoprire nel cuore di Roma: la Passeggiata del Gelsomino recentemente riqualificata per il Giubileo, propone ora un percorso immerso nel verde e nella storia per accogliere cittadini e visitatori alla ricerca di angoli suggestivi e rilassanti.

Dov’è la nuova Passeggiata del Gelsomino a Roma

Il tracciato della Passeggiata del Gelsomino si snoda per circa un chilometro, collegando dal binario 1 della Stazione ferroviaria di San Pietro con Piazza del Sant’Uffizio. Il percorso, che costeggia parzialmente le Mura Vaticane, è stato arricchito e reso più accessibile grazie a interventi mirati a valorizzare sia la praticabilità sia la bellezza del luogo.

La Società Giubileo, responsabile del progetto di riqualificazione in occasione del Giubileo 2025, ha eseguito importanti interventi di miglioramento: dalla pulizia delle aiuole al rifacimento dell’impianto di irrigazione. Sono stati rinnovati i sistemi di rincospermi e ritinteggiate le opere in ferro, come parapetti e ringhiere, per offrire un aspetto curato e ordinato.

I percorsi principali sono stati realizzati con basaltina di Bagnoregio, arricchiti da ricorsi in beola per un tocco di eleganza e continuità. Lungo il percorso, è possibile trovare sette arredi seduta in travertino e un porta biciclette, pensati per offrire momenti di sosta e relax immersi nel verde.

L’intervento di riqualificazione ha interessato anche l’area verde recintata a nord, ripulita e arricchita da arredi per la sosta e un sistema di illuminazione fotovoltaica. Per facilitare la manutenzione, il suolo è stato coperto con ghiaia, riducendo l’intervento necessario per la gestione della vegetazione spontanea.

Anche il precedente parcheggio assolato di Via della Stazione Vaticana è stato trasformato in un’area verde: qui si può passeggiare tra nuove alberature e sostare su sedute in travertino che offrono uno spazio ombreggiato e accogliente. La pavimentazione è stata rifatta con l’utilizzo materiali drenanti e naturali per una gestione ottimale delle acque meteoriche.

Perché è speciale la Passeggiata del Gelsomino a Roma

Il progetto di riqualificazione della Passeggiata del Gelsomino rappresenta un miglioramento significativo per la città di Roma al fine di valorizzarne ulteriormente il patrimonio storico e naturale. Il nuovo percorso offre un’esperienza rilassante e piacevole, in un equilibrio tra modernità e rispetto delle caratteristiche storiche del luogo.

Tra gli interventi messi in atto, il rinnovamento della Passeggiata del Gelsomino ha incluso la piantumazione di Cercis siliquastrum, disposti a filare lungo il percorso per creare un effetto visivo armonico. Inoltre, lungo il tracciato pedonale, sono state aggiunte alberature di piccola taglia, mentre nelle aree di sosta si possono ammirare le chiome ampie delle Gleditsia Triacanthos ‘Inermis’ e Gleditsia Triacanthos ‘Sunburst’.

Le isole verdi, popolate da essenze tipiche della macchia mediterranea come lavanda, salvia, timo e rosmarino, aggiungono profumi e colori al percorso. Gli alberi già presenti sono stati valorizzati con uno strato di edera nana tappezzante, che ne ha migliorato l’estetica e la biodiversità complessiva.

Anche il sottopasso di Via Gregorio VII è stato riqualificato per garantire un collegamento sicuro tra la Stazione Vaticana e la Basilica di San Pietro. L’illuminazione omogenea e continua contribuisce a una maggiore visibilità e sicurezza per chi percorre l’area, mentre le rampe accessibili facilitano il transito di residenti e turisti.