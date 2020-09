C’è grande attesa per scoprire le Pizzerie Top (dalla posizione 50 alla 1) della guida 50 Top Pizza 2020. Nell’attesa, la guida, dopo aver già presentato le migliori pizzerie europee e le migliori pizzerie da taglio e asporto in Italia, ha svelato le 343 Pizzerie Eccellenti d’Italia, cioè quelle pizzerie che si sono classificate tutte a pari merito al 101° posto.

Nella presentazione ufficiale, si legge che è cambiato “il panorama della pizza in Italia, con un costante aumento della qualità”. E poi: “Cresce la professionalità, la ricerca delle buone materie prime, si apportano innovazioni. Un trend in costante crescita che, anche in un momento difficile come questo, non si è fermato”.

Le 343 Pizzerie Eccellenti d’Italia, regione per regione

Abruzzo

Bufala D.O.C. – Chieti

Carpe Diem “Diversamente Pizza” – Montesilvano (PE)

Don Franchino – Castelnuovo Vomano (TE)

FràGranze – Orsogna (CH)

La Pizzeria New Sporting – Montesilvano (PE)

Ohimà Pizza e Meraviglie – Vasto (CH)

Passeri in Centro – Pescara

Pizzeria Napule è – Lanciano (CH)

Pizzeria Spicchi d’Autore – Giulianova (TE)

Ristorante Pizzeria Le Maschere – Tollo (CH)

Basilicata

Basento – Potenza

Cibò – Potenza

Forentum – Lavello (PZ)

Oi Marì – Matera

Pizzeria Il Gazebo – Pignola (PZ)

Calabria

Agape Restaurant & Pizza – Cetraro Marina (CS)

Al Vecchio Ulivo – Cosenza

Bellaroma – Cosenza

Charlot Artigiani della Pizza – Praia a Mare (CS)

Fà Tu – San Nicola Arcella (CS)

Frescopepe – Reggio Calabria

Gioja’s music hall – Gioia Tauro (RC)

Gli Sbronzi – Reggio Calabria

Il Gambero – Falerna Marina (CZ)

Il Semaforo – Taverna (CZ)

Johnny’s Pizzeria – San Nicola Arcella (CS)

Kalavrì – Catanzaro

La Borgata – Rende (CS)

Mammarè – Pizza & Chiuriti – Bisignano (CS)

N’ata cosa – Rende (CS)

Pizzarè – Rizziconi (RC)

Pizzeria Da Filomena – Castrovillari (CS)

Pizzeria Lievito – Reggio Calabria

Ristorante Da Lucrezia – Trebisacce (CS)

Santa Caterina Pizzeria Napoletana Ristorante – Gioiosa Ionica (RC)

Vincenzo Fotia – L’Artigiano della Pizza – Siderno (RC)

Campania

3.0 Ciro Cascella – Napoli

380° Officine della Pizza – Villaricca (NA)

Acunzo 1964 – Napoli

Ammaccàmm – Pozzuoli (NA)

Antica Osteria Pizzeria Pepe – Caiazzo (CE)

Antica Pizzeria & Trattoria Al ’22 – Napoli

Antica Pizzeria Port’Alba – Napoli

Arte Bianca – Serino (AV)

Basilico Italia – Sorrento (NA)

Binario Calmo – Napoli

Bro. Ciro e Antonio Tutino Pizzeria – Napoli

Cafasso – Napoli

Casa de Rinaldi – Napoli

Castellano Pizzaioli dal 1923 – Napoli

Decimo Scalo – Caserta

Gaetano Genovesi – Napoli

Gaetano Paolella Pizzeria – Acerra (NA)

Granammare – Salerno

Haccademia – Terzigno (NA)

Il Foro dei Baroni – Puglianello (BN)

Il Pascià – Benevento

Il Testone #pizzastore – Avellino

Isabella De Cham Pizza Fritta – Napoli

La Cantina dei Mille – Napoli

La Contrada – Aversa (CE)

La Dea Bendata – Pozzuoli (NA)

La locanda dei feudi 2.0 – Francesco Capece – Pezzano (SA)

La Pizza da Gennaro – Napoli

La Vigna Country House – San Potito Sannitico (CE)

Lievitum – Avellino

Lombardi 1892 – Napoli

Lombardi a Santa Chiara – Napoli

Morsi & Rimorsi – Pizzeria Aversa – Aversa (CE)

Nonna Mà – Frattamaggiore (NA)

Olio&Basilico – Giacomo Garau – Calvi Risorta (CE)

PalaPizza – Il Palazzo della Pizza – Frattamaggiore (NA)

Palazzo Petrucci Pizzeria – Napoli

Pizz’Art – Caserta

Pizza Diaz – Portici (NA)

Pizza Social Lab – Napoli

Pizzaingrammi – Pozzuoli (NA)

Pizzeria ‘O Sarracin – Nocera Inferiore (SA)

Pizzeria Capasso a Porta San Gennaro dal 1847 – Napoli

Pizzeria Ciro Pellone – Napoli

Pizzeria Da Salvatore – Lusciano (CE)

Pizzeria Di Matteo – Napoli

Pizzeria Giallo Datterino – Villaricca (NA)

Pizzeria Gorizia 1916 – Napoli

Pizzeria Il Monfortino – Caserta

Pizzeria Jolly – Palma Campania (NA)

Pizzeria La Pampanini – Benevento

Pizzeria Maggie La Capricciosa – San Vitaliano (NA)

Pizzeria Oro Bianco – Napoli

Pizzeria Prima Classe – Caserta

Pizzeria Primicerio – Torretta-Scalzapecora (NA)

Pizzeria Pulcinella Da Ciro – Baiano (AV)

Pizzeria ‘Ntretella – Napoli

Ristorante Pizzeria Mattozzi – Napoli

San Gennaro Pizzeria – Napoli

Varnelli Pizza Bistrot & Restaurant – Pompei (NA)

Villa Giovanna – Ottaviano (NA)

Vinarte Wine Bar – Agropoli (SA)

Vincenzo Capuano – Napoli

Emilia-Romagna

+39 ITA – Castenaso (BO)

Al Cuntadein – Pianoro (BO)

Al Passatore – Cesenatico (FC)

Banco del Vino – Bologna

Eco del Mare – Albinea (RE)

Forno Mollica – Pontecchio Marconi (BO)

Il Rovescio – Bologna

L’Angolo di Napoli – Reggio Emilia

La Locanda del Gusto – Castelvetro Piacentino (PC)

La Smorfia – Nonantola (MO)

PizzArtist – Bologna

Pizzeria Bianco Farina – Bologna

Pizzeria Blu Notte – Correggio (RE)

Pizzeria Borlenghi Felice – Fidenza (PR)

Pizzeria La Lanterna – Crevalcore (BO)

Pizzeria Trattoria Civico 29 – San Giovanni in Persiceto (BO)

Pizzeria Vesuvio – Modena

QBio Forlì – Forlì

Ranzani13 – Bologna

Sebastian Pub – Ferrara

Sp.accio – Coriano (RN)

Storie Dipinte – San Lazzaro di Savena (BO)

TasteiT – Modena

Verace Pizza Napoletana Vecchia Malga – Bologna

Friuli-Venezia Giulia

Al Gambero Pizzeria Ristorante dal 1964 – Palmanova (UD)

Chefyoutoo – Gorizia

Gabin Gusto Esclamativo – Udine

Il Melograno – Naturalmente Buono – Trieste

In Chiavris Pizzeria Ristorante – Udine

La Catapecchia – Villa Vicentina (UD)

La Ciacolada – Grado (GO)

La Torre – Trieste

Le Mokò – Gorizia

Pizzeria Alla Lampara – Udine

Pizzeria La Napa – Trieste

Lazio

A Rota Pizzeria Romanesca – Roma

Agriturismo Il Casaletto – Grotte Santo Stefano (VT)

Al Grottino – Roma

Antica Pizzeria Ciro 1923 – Gaeta (LT)

Casale Rufini – Gallicano nel Lazio (RM)

Emma Pizzeria con cucina – Roma

Gazometro 38 – Roma

Il Vecchio Fienile – Cerveteri (RM)

Lago Lungo Da Michele – Sperlonga (LT)

Moma Pizzeria Romana – Roma

Piccolo Buco – Roma

Porto Fluviale – Roma

Pro Loco Pinciano – Roma

Proloco Dol – Roma

Proloco Trastevere – Roma

Sant’Isidoro – Pizza & Bolle – Roma

Sforno – Roma

Spiazzo – Roma

Tonda – Roma

Verace Sudd – Roma

Liguria

Antica Vaccheria Pinseria – Genova

Aqua – Ortonovo (SP)

Fà Fümme – Albenga (SV)

Fuoco e Fiamme – Lerici (SP)

Il Pizzettiere – Rapallo (GE)

Le Due Palme – Ventimiglia (IM)

Margherita e le sue Sorelle – La Spezia

PizzaMaria – Genova

Pizzeria Ai Forti – Nava (IM)

Pizzeria Da Paolo – Genova

Pizzeria L’Arcolana – Arcola (SP)

Pizzeria La Funicolare – Genova

Pizzeria La Picea – Levanto (SP)

Pizzeria Masaniello – La Spezia

Pizzeria Senese Napoletana Pizza – Sanremo (IM)

Portego De Ma’ – Imperia

Salsadrena – Sanremo (IM)

Sciûsciâ e Sciorbî – Genova

Lombardia

Ambaradan – Milano

Antica Costese – Castelverde (CR)

Ciclone – Santa Maria di Lugana (BS)

Da Mimmo – Bergamo

Garage Pizza & Co – Milano

Giolina – Milano

L’isola di Gennaro Esposito – Milano

La Filiale – Erbusco (BS)

Lievità – Milano

Mani in Pasta – Milano

Marì – Milano

Nàpiz’ – Milano

Pie – Pizzeria Italiana Espressa – Milano

Piz – Milano

Pizza AM Milano – Milano

Pizzeria P – Lissone (MB)

Pizzottella – Milano

Ristorante Pizzeria Pulcinella – Iseo (BS)

Salvatore Mugnano – Pizza e Passione – Milano

Verdesalvia Pizza Gourmet – Pavia

Vurria Milano – Milano

Nasti dal 1967 – Bergamo

Marche

DUCA 26 – Civitanova Marche (MC)

Farina – Pesaro

Mezzometro Senigallia – Senigallia (AN)

Officina Del Gusto – Monte San Vito (AN)

Pizzeria Avalon – Ancona

Pummarò – San Benedetto del Tronto (AP)

Molise

La Regina – Campobasso

Miseria e Nobiltà – Campobasso

Osteria O’Pizzaiuolo – Isernia

Pizza Cor’ e Fantasij – Campobasso

Ristorante Pizzeria …E io pago! – Campobasso

Roberto Miele Pizzaiuolo – Campobasso

That’s Amore Pizzeria – Campobasso

Piemonte

Benvenuti al Sud Borgomanero – Borgomanero (NO)

Bricks – Torino

Cascina Manzo – Dogliani (CN)

Da Pecchia – Torino

Fuzion Food – Torino

I Piccoli Piaceri – Valduggia (VC)

Il Pizz’ino – Alessandria

La Costiera – Romagnano Sesia (NO)

Laterza Volpe – Vesignano (TO)

Lo Staglio – Torino

Locanda del Prete – Invorio (NO)

Napples – Torino

Pizza Garage – Novara

Pizzeria Da Pupetta – Vercelli

Pizzeria Fiore di Latte – Baveno (VB)

Pizzeria Giulio Cesare – Novara

Pizzeria La Lampara – Boca (NO)

Pizzeria Ristorante Nuovo Sempione – Novara

Ristorante Pizzeria La Torre – Domodossola (VB)

Ristorante Pizzeria Terminus – Domodossola (VB)

Ristorante Teatro 26 – Vercelli

Tacabutun – Verbania

Vizio 5 – Dormelletto (NO)

Puglia

100 Metri Quadri Pizza-Bistrò – Altamura (BA)

Borgo Vecchio – Miggiano (LE)

Dal Penga – Castri Di Lecce (LE)

Doppio Zero – Cisternino (BR)

Il Patriarca – Bitonto (BA)

La Campagnola – Bitritto (BA)

La Cruna del Lago – Lesina (FG)

Lievita 72 Neapolitan Pizza – Gallipoli (LE)

Luppolo & Farina – Latiano (BR)

Pane e Salute – Orsara di Puglia (FG)

Piazza Vecchia del Cenobio – Bitonto (BA)

Pizzeria Da Massimo – Foggia

Pizzeria Lu Riale – Matino (LE)

Pizzeria Mauro – Cutrofiano (LE)

Pizzeria Pomodoro e Basilico – Martina Franca (TA)

San Ciriaco – Trani (BT)

Scugniz – Neapolitan Restaurant – Trani (BT)

Tutta ‘nata storia – Martina Franca (TA)

Zio Giacomo Pizzeria – Martina Franca (TA)

Sardegna

Next Food & Lounge – Cagliari

Re | Mi – Sassari

Sicilia

Apud Jatum – San Cipirello (PA)

Arte e Tradizione – Palermo

Cagliostro – Palermo

Cave Ox – Solicchiata (CT)

Ciccio passami l’olio – Palermo

Forneria Messina – San Martino delle Scale, (PA)

Foscolo Tre – Palermo

Funnaco PizzaLab – Palermo

L’Orso – Messina

La Bufalaccia – Palermo

La Chiave del Gusto – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

La Chinta – Milazzo (ME)

Mistral dal 1959 – Palermo

Parà Bottega & Bistrot – Palermo

Pizzeria Da Clara – Venetico Superiore (ME)

Pub – Messina

Ritrovo La Scala – Rodia (ME)

Tredicisette – Palermo

Verace Elettrica – Milazzo (ME)

Villa Costanza – Palermo

Vitis – Castiglione di Sicilia (CT)

Toscana

Al Fresco – Firenze

Caffè Italiano – Firenze

Chicco – Colle di Val d’Elsa (SI)

Duje – Firenze

Fuoco Matto – Firenze

Grano Vivo – Pontedera (PI)

Kambusa – Massarosa (LU)

La Fenice Pizzeria Contemporanea – Pistoia

La Pizzeria Sud – Firenze

Lo Spela – Greve In Chianti (FI)

Pizzeria Piccolo Cesare Pizza & C. – Firenze

Trentino-Alto Adige

357 Pizza and Food – Merano (BZ)

Al Cantuccio – Bolzano

Bella ‘mbriana Pizzeria – Trento

Bistrot Dolomieu – Andalo (TN)

Durer Risto~Pizzeria – Segonzano (TN)

El Molin – Cavalese (TN)

La Talpa 3.0 – Baselga di Pinè (TN)

Le Giare – Pozza di Fassa (TN)

Maso Limarò – Calavino (TN)

Oro Stube – Povo (TN)

Pizzeria Da Albert – Trento

Sapori Mediterranei – Trento

Terrazza Lagorai – Bellamonte (TN)

Umbria

Claudio Alvicolo – Orvieto (TR)

Filo d’olio – Ponte Valleceppi (PG)

I Cento Passi – Officina di Pizza – Magione (PG)

Il Paiolo – Perugia

La Chiacchiera – Bevagna (PG)

Non vedo l’ora – Perugia

Officine Bartolini – Perugia

Valle d’Aosta

Armanac de Toubïe – Arnad (AO)

Saulle Re – Quart (AO)

Veneto

Acqua e Farina – Rosario Giannattasio – Vicenza

Al Giardinetto – Pizzeria al Naturale – Mira (VE)

Al Portico – Elide – Cona (VE)

Antica Hosteria Al Borgo 1964 – Cerea (VR)

Antichi Sapori – Vigonza (PD)

Box Pizza – Padova

Cuore Napoletano – Marano Vicentino (VI)

Forkette – Verona

Fresco Pizza & Cucina Conviviale – Padova

Hostaria Piave – Padova

Il Cavolo a Merenda – Caselle (VR)

La Deliziosa – Rovigo

La Mafaldina – Padova

La Pavana Ristorante Pizzeria – Padova

Osterie Meccaniche – Abano Terme (PD)

Osterie Moderne – Camposedargo (PD)

Pedrocchino Pizza&Cakes – Campodoro (PD)

Picoverde – Custoza (VR)

Pizzeria Al Duomo – Padova

Pizzeria Arrigoni & Basso – Zero Branco (TV)

Pizzeria Capri – Jesolo Lido (VE)

Pizzeria Da Tata – Asiago (VI)

Pizzeria dai Beghini Sona – Sona (VR)

Pizzeria Du de Cope – Verona

Pizzeria La Pace – Rossano Veneto (VI)

Pizzeria Ristorante al Vesuvio – Bassano del Grappa (VI)

Pizzeria Ristorante Vesuvio – Schio (VI)

Pizzeria Trattoria da Icio e Paola – Vaccara, Mason Vicentino (VI)

Premiata Fabbrica Pizza – Bassano del Grappa (VI)

Ristorante Perché – Roncade, (TV)

Ristorante Val Pomaro – Arquà Petrarca (PD)

Rivoluzione Pizza – Padova

Surlì Più Pizzeria – Mirano (VE)

Tana del Luppolo – Este (PD)

Taverna Azzurra – Abano Terme (PD)

Tony’s Pizza – Vicenza

Trattoria Laguna e Lievitati Naturali – Cavallino Treporti (VE)

Zero81 – Treviso.