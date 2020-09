50 Top Pizza: le migliori pizzerie da taglio e asporto in Italia

In attesa che vengano svelate le migliori pizzerie d’Italia e del mondo del 2020, la guida 50 Top Pizza ha reso note le 20 migliori “Pizze in viaggio” in Italia. Questa speciale classifica, dedicata alle pizzerie da taglio e asporto, vede al primo posto Gabriele Bonci con la sua pizzeria “Pizzarium” di Roma. Il podio è completato da “Oliva Pizzamore” di Acri (in provincia di Cosenza), del maestro pizzaiolo Antonio Oliva, al secondo posto, e da “Sancho“, storica insegna di Fiumicino (in provincia di Roma), gestita da Franco Di Lelio e la sua famiglia.

Il Lazio e la Campania dominano la classifica delle 20 migliori pizzerie da taglio e asporto in Italia con 5 insegne ciascuna. Quelle del Lazio sono tutte nella provincia di Roma: oltre alle due già citate, ci sono “Lievito – Pizza, Pane…” (in settima posizione), “Antico Forno Roscioli” (all’ottavo posto) e “Pane e Tempesta” (a chiudere la Top 10).

Cinque pizzerie, come detto, anche per la Campania: sono “Gina Pizza” ad Ercolano (al quinto posto), “20 Pizza & Delicious in Teglia” a Cava dei Tirreni (in tredicesima posizione), “Pizzeria Paco Linus & Luca Iannicelli” a Napoli (al quattordicesimo posto), “1947 Pizza Fritta Napoli” a Napoli (in sedicesima posizione) e “Pizzeria Mary Rose” a Napoli (al diciottesimo posto).

Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori di 50 Top Pizza, hanno dichiarato: “La pizza viaggia da quando è nata e l’emergenza sanitaria ce lo ha ricordato, riportandoci alle origini di questo cibo popolare, quando non esistevano ancora le bellissime pizzerie di cui parliamo ogni anno. Abbiamo scoperto allora che anche in questo settore la qualità e la proposta hanno fatto passi da gigante. Non ci riferiamo solo al vincitore di questa classifica, che ha contribuito alla rivoluzione della pizza in Italia, ma a un fenomeno generale che investe tutte le regioni e tutti gli stili”.

I tre hanno poi aggiunto: “La tendenza è chiara. Questo settore del mondo pizza è destinato a crescere sempre di più con il cambiamento delle abitudini. Ciò che era un’antica tradizione è diventata moderna necessità: avere in ufficio o a casa, oppure per strada, un prodotto sano, digeribile e realizzato con le migliori materie prime”.

Nei giorni scorsi la guida 50 Top Pizza aveva già reso note anche le 10 migliori catene di pizzerie artigianali in Europa e la classifica 50 Top Pizza Europa 2020.

Le 20 migliori pizzerie da taglio e asporto in Italia