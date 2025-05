Uno studio ha identificato sei discendenti viventi di Leonardo da Vinci e ha confermto la continuità della linea genealogica maschile della famiglia

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Un nuovo approfondimento genealogico e scientifico ha fornito indizi concreti sulla discendenza maschile di Leonardo da Vinci e ha aperto una prospettiva inedita sulla continuità genetica della sua famiglia. Secondo quanto emerso da uno studio durato oltre trent’anni, sei uomini oggi viventi sarebbero collegati al celebre artista e inventore toscano tramite una linea diretta di sangue.

Qual è la svolta nello studio sulla discendenza di Leonardo da Vinci

Lo studio, che coinvolge ricercatori italiani e internazionali, ha analizzato campioni biologici prelevati da soggetti individuati come discendenti del ramo paterno della famiglia Da Vinci. La conferma della coincidenza nel cromosoma Y ha dato forma a una delle più solide ipotesi sulla discendenza di Leonardo finora documentate.

Tutta l’indagine ha preso forma all’interno del volume ‘Genìa Da Vinci’, curato dallo studioso Alessandro Vezzosi e dalla storica Agnese Sabato. Attraverso documenti d’archivio e fonti storiche, è stato possibile ricostruire un albero genealogico che parte dal 1331, si sviluppa lungo 21 generazioni e comprende oltre 400 membri della famiglia.

Il lavoro ha permesso di identificare 15 discendenti viventi in linea maschile, di cui sei sottoposti a esami genetici. Le analisi sono state condotte presso l’Università di Firenze, sotto la direzione di David Caramelli, antropologo e docente, e di Elena Pilli, specialista in genetica forense. I risultati hanno evidenziato compatibilità genetica tra i sei soggetti analizzati, rintracciando una traccia costante del cromosoma Y trasmesso di padre in figlio.

Parallelamente, è in corso una campagna di scavi nella chiesa di Santa Croce a Vinci, dove si ipotizza possano trovarsi le spoglie di alcuni membri della famiglia Da Vinci, tra cui il nonno Antonio e tre fratellastri di Leonardo. L’obiettivo delle indagini è quello di estrarre DNA utile per un confronto con quello dei discendenti attuali.

Il progetto si inserisce nel più ampio programma di ricerca internazionale “Leonardo DNA”, avviato nel 2016, che coinvolge istituti come la Rockefeller University e il J. Craig Venter Institute. Lo scopo è arrivare, attraverso frammenti genetici, a un profilo biologico di Leonardo stesso, potenzialmente utile anche per identificare sue tracce su opere d’arte e manoscritti.

Quando e dove sarà presentato il libro sulla genealogia di Leonardo

La sintesi di questi risultati sarà illustrata nel volume Genìa Da Vinci, la cui presentazione ufficiale è prevista per il 22 maggio 2025 presso il Teatro Vinci, nel paese natale dell’artista. L’evento sarà accompagnato da ulteriori iniziative divulgative, tra cui la produzione di un documentario e di un film dedicati alla ricerca.

Un altro elemento discusso nel volume è il ritrovamento di un disegno raffigurante un Drago Unicorno, custodito in un edificio storico di Vinci; l’opera, attribuita in via ipotetica a Leonardo, è attualmente oggetto di studi e restauri da parte della Soprintendenza di Firenze.

Il libro approfondisce anche elementi storico-biografici relativi alla famiglia di Leonardo, come la localizzazione di sette antiche residenze tra il borgo di Vinci e le campagne circostanti; due di queste risultano appartenute direttamente al maestro.

Particolare attenzione è stata rivolta alla figura della madre, Caterina, che alcune fonti archivistiche indicano come una donna di origine orientale, forse in condizione servile presso una famiglia fiorentina.

Il testo si chiude con un’analisi dei tratti somatici dei discendenti messi a confronto con l’autoritratto di Leonardo. Alcune annotazioni del genio sull’ereditarietà, rilevate nei suoi scritti, sono state reinterpretate alla luce delle attuali teorie epigenetiche, dimostrando come la ricerca possa estendersi ben oltre i confini storici, fino a coinvolgere le scienze della vita.