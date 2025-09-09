4 Hotel con Bruno Barbieri all'Isola d'Elba: il miglior albergo

Il miglior albergo dell'Isola d'Elba: ecco la struttura che ha vinto la puntata di 4 Hotel di Bruno Barbieri andata in scena sull'isola della Toscana

La nuova stagione di Bruno Barbieri – 4 Hotel è ripartita dalla Toscana e più precisamente dall’Isola d’Elba, dove si sono sfidati, come di consueto, quattro proprietari di altrettante strutture ricettive situate nella stessa area turistica.

Il format del programma resta invariato: una volta fatto il check-in, chef Barbieri verifica in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e l’ospitalità dei vari albergatori.

Bruno Barbieri – 4 Hotel Isola d’Elba: le strutture in gara

Tra i quattro alberghi in gara sull’Isola d’Elba c’era il Barracuda Hotel Resort di Carolina, situato a Marina di campo, a due passi dalla spiaggia più lunga di tutta l’isola. L’hotel, a conduzione familiare, è un punto di riferimento dell’accoglienza da quarant’anni. Nel corso del tempo è stato oggetto di diverse ristrutturazioni e oggi mette a disposizione 51 camere tutte diverse e un giardino tropicale con piscina.

Altra struttura protagonista della puntata del format di Sky è il Resort Capobianco di Agnese: si trova a pochi minuti da Porto Azzurro ed è caratterizzato da suite con mini-pool privata e splendidi appartamenti con vista sul mare. Un resort elegante che vanta anche un angolo di relax, curato nei minimi dettagli, e una piscina centrale a picco sul mare, fiore all’occhiello dell’albergo.

Sotto l’attento occhio di chef Barbieri anche l’Hotel Airone di Angela, situato a Portoferraio: un albergo che si propone come meta ideale per le famiglie ma non solo. Nella struttura dell’Isola d’Elba troviamo ben 85 camera, insieme a diversi spazi all’aperto con tre piscine di acqua salata, un ristorante, un bar, una spiaggia privata, un campo da tennis e un miniclub.

A completare l’elenco dei quattro alberghi che si sono sfidati nella puntata della nuova stagione di Bruno Barbieri – 4 Hotel Isola è l’Elbitat Homes di Sabrina che si trova a Rio, tra i borghi più piccoli e antichi dell’isola. La titolare è riuscita a creare una vera e propria oasi di pace, con 15 villette immerse nel verde, arredate con materiali naturali.

Nel corso della sfida, chef Barbieri e le ospiti delle varie strutture dell’Isola d’Elba, eletta come una delle isole più belle del Mediterraneo, hanno testato diversi servizi e sono stati protagonisti di un’escursione al castello di Volterraio, di un safari alle miniere di Capoliveri e anche snorkeling nella baia.

Chi ha vinto 4 Hotel di Barbieri sull’Isola d’Elba

A vincere la puntata è stato l’Hotel Airone di Angela: il punteggio era molto simile a quello totalizzato dal Resort Capobianco di Agnese, quindi sono stati determinanti i 32 punti assegnati da Bruno Barbieri.

Nel proclamare l’albergo vincitore, lo chef ha esclamato nei confronti della titolare: “Il tuo hotel è un’oasi di pace e tu sei una perfetta padrona di casa”. La struttura ricettiva di Agnese è riuscita a conquistare Bruno Barbieri grazie alla sua posizione panoramica e alla ricca colazione, considerata un vero punto di forza.

L’Hotel Airone ha ottenuto la prima posizione con 121 punti, precedendo di cinque lunghezze il Resort Capobianco, al secondo posto della classifica. Terza posizione per il Barracuda Hotel Resort di Carolina con 106 punti, mentre al quarto posto troviamo l’Elbitat Homes di Sabrina con 102 punti.