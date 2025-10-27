4 Hotel di Bruno Barbieri a Bergamo: il miglior albergo

Bruno Barbieri con il suo celebre programma 4 Hotel durante l'ultima puntata è arrivato a Bergamo dove ha decretato la struttura migliore in città

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Bruno Barbieri è conosciuto non solo per essere un ottimo chef ma anche per la capacità di raccontare l’Italia attraverso i suoi programmi televisivi. Dopo anni di esperienza in cucina e una lunga avventura a MasterChef Italia, lo Barbieri ha deciso di dedicarsi anche al settore alberghiero, dando vita a Bruno Barbieri – 4 Hotel. Il programma è un format di Sky Uno che da diverse stagioni mette in competizione albergatori di tutta Italia alla scoperta delle migliori strutture.

L’ultima puntata di 4 Hotel di Barbieri a Bergamo

Nel programma 4 Hotel di Barbieri quattro gestori di strutture ricettive appartenenti alla stessa categoria e alla medesima area geografica si sfidano ospitandosi a vicenda. Ogni albergatore valuta i propri colleghi su cinque criteri fondamentali: location, camera, servizi, colazione e prezzo. Anche Barbieri, che partecipa come ospite e giudice, assegna i suoi voti e, con la sua esperienza e il suo occhio attento ai dettagli, può confermare o ribaltare il verdetto finale.

Nel 2025 il programma è tornato in onda con una nuova stagione, ricca di sorprese e nuovi scenari. Dall’Isola d’Elba a Trapani, da Bari alla Val d’Orcia, ogni episodio ha raccontato la bellezza delle strutture ricettive italiane. Tra le novità di questa edizione, inoltre, c’era il Barbieri Plus, un bonus speciale di 5 punti che lo chef può assegnare a discrezione, premiando un gesto di ospitalità, un dettaglio curato o un’iniziativa di sostenibilità particolarmente significativa.

L’ottava e ultima puntata della stagione, andata in onda domenica 26 ottobre 2025 su Sky Uno e in streaming su NOW, ha portato Bruno Barbieri – 4 Hotel a Bergamo. Bergamo, con la sua divisione tra la città Alta e la città Bassa, offre un panorama alberghiero variegato. La puntata ha offerto uno spaccato di questa diversità, mostrando quattro strutture molto diverse tra loro.

Anche questa volta le strutture in gara erano quattro: l’Hotel Le Funi di Paolo, immerso nella suggestiva Bergamo Alta, il BES Hotel Terme di Palazzago, di Anna, un rifugio nella campagna bergamasca, La Ripa Boutique Hotel di Debora, con il suo stile intimo e raffinato e, infine, il Palazzo Santo Spirito, di Giancarlo, situato nel cuore di Bergamo Bassa, tra storia e modernità.

Come sempre, i concorrenti si sono valutati reciprocamente, dormendo l’uno nell’hotel dell’altro e assegnando voti da 0 a 10 per location, camera, colazione, servizi e prezzo. Ma è stato Bruno Barbieri, con la sua esperienza e il suo celebre fiuto per l’eccellenza, a determinare l’esito finale della sfida.

Chi ha vinto 4 Hotel di Barbieri a Bergamo

A conquistare il titolo di miglior albergo nella tappa bergamasca di 4 Hotel è stato Palazzo Santo Spirito. Situato in un elegante edificio storico nel centro della Città Bassa, l’hotel, diretto dal manager Giancarlo, è un 4 stelle Superior che sorge in un palazzo davvero antico.

L’edificio vanta una storia affascinante e avvincente: nato come convento nel XIV secolo, è stato poi convertito in ospedale e, infine, orfanotrofio. Solo nella seconda metà del Novecento il complesso è stato trasformato in albergo. Oggi Palazzo Santo Spirito rappresenta un buon esempio di recupero architettonico. Al piano terra si trovano un bar aperto con suggestive volte affrescate, una reception accogliente, il ristorante e una sala meeting.

La struttura vanta 80 stanze tra standard, superior e suite. Durante la puntata, Bruno Barbieri ha elogiato l’hotel per la capacità di coniugare fascino storico e innovazione. Ha, inoltre, sottolineato l’attenzione ai dettagli e la cura nell’offerta dei servizi. Palazzo Santo Spirito ha conquistato la vittoria per la qualità della colazione, la pulizia impeccabile, l’accoglienza calorosa e il forte legame con la città.