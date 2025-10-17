Classifica migliori spa al mondo per il Times: l'Italia è al top

La nuova classifica del Times ci rivela quali sono le 50 migliori spa al mondo: in vetta c'è un'italiana, che rappresenta l'eccellenza nel settore wellness

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Debutta quest’anno un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del wellness: si tratta della nuova classifica stilata dal Times, in collaborazione con il Sunday Times, che elenca le 50 migliori spa al mondo. Nata dall’esigenza sempre più sentita di individuare le eccellenze nel settore del benessere, la lista premia le strutture che vantano una qualità elevata e un ampio ventaglio di servizi. La classifica prende in considerazione centinaia di spa in Europa, Asia, Africa, Nord America e Caraibi, selezionando solamente le più eccellenti. E l’Italia si aggiudica non solamente il primo posto su scala globale, ma anche altri titoli interessanti. Ecco le spa italiane premiate.

La migliore spa al mondo è in Italia

La classifica del Times sulle migliori spa al mondo vede l’Italia ottenere la medaglia d’oro: al primo posto spicca infatti il Lefay Resort & Spa Lago di Garda, hotel di lusso situato tra le colline nei pressi del paese di Gargnano, con vista mozzafiato e un’ampia carta di servizi dedicati al wellness. La struttura si trova all’interno di un parco di 11 ettari, dove sorge anche una piscina a sfioro. Sono disponibili due ristoranti e, naturalmente, una gran quantità di trattamenti che coniuga la filosofia orientale alla medicina occidentale.

Quali sono le spa italiane premiate

Nella lista delle 50 migliori spa al mondo, l’Italia può vantare ben 6 strutture premiate. Oltre al Lefay Resort & Spa Lago di Garda, vincitore assoluto della classifica, troviamo un’ampia scelta per tutte le esigenze. C’è Palazzo Fiuggi, incastonato a pochi passi da una graziosa cittadina medievale in provincia di Frosinone: la struttura vince il titolo di Best Foodie Spa, grazie al ristorante La Pergola (tre stelle Michelin) e la sua cucina del benessere firmata da chef Heinz Beck.

È italiana anche la Best Romantic Spa: ad ottenere questo premio è Borgo Santo Pietro, una struttura dedicata al wellness nel cuore della campagna toscana, situata nei pressi dell’Abbazia di San Galgano (prov. di Siena). Si tratta della meta ideale per una fuga d’amore all’insegna del relax e del benessere, dove poter ritrovare l’armonia con il proprio corpo e sfruttare l’efficacia dei prodotti locali per la cura della pelle.

Palace Merano, una magnifica struttura circondata da un ampio parco privato ai piedi delle Dolomiti, si aggiudica invece il titolo di Best Spa for Sports and Fitness. La lista dei trattamenti, suddivisa in tre categorie (“Detox”, “Sport e Recupero”, “Mente e Corpo”), si basa su un approccio olistico al benessere e sulla fusione di tecniche di medicina allopatica, medicina funzionale e medicina tradizionale cinese.

Infine, la classifica del Times inserisce tra le 50 migliori spa al mondo altre due strutture italiane, considerate un’eccellenza nel settore del wellness. La prima è l’Engel Ayurpura, nella cornice del borgo di Nova Levante (prov. di Bolzano). La vista sulle Dolomiti è solo una piccola parte delle specialità proposte dall’hotel: l’offerta prevede tecniche ayurvediche, piani alimentari personalizzati, massaggi e lezioni di yoga.

In Sardegna spicca poi il Forte Village Resort, complesso turistico di lusso affacciato lungo la costa meridionale, nei pressi di Santa Margherita di Pula. Include ben 8 hotel, una spa con bagni termali di acqua salata, ristoranti e aree dedicate allo sport, un parco naturale e miniclub per gli ospiti più piccini. C’è davvero l’imbarazzo della scelta sulle attività cui dedicarsi, guadagnandosi così la fama di una delle migliori destinazioni italiane per tutta la famiglia.