4 Hotel di Bruno Barbieri a Bari: il miglior albergo

Eletto il miglior albergo di Bari: alla scoperta della struttura che ha vinto la puntata di 4 Hotel con Bruno Barbieri andata in scena in Puglia

La Puglia ha fatto da sfondo alla nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel andata in onda su Sky Uno: lo chef ha messo alla prova quattro B&B di Bari, andando alla scoperta della storia della città portuale, crocevia di culture e tradizioni.

Il programma ormai mantiene immutata la sua formula vincente: in ogni puntata quattro strutture alberghiere vengono valutate in base all’accoglienza, allo stile, alla pulizia, ai servizi e all’ospitalità. Da quest’anno è stato istituito il Barbieri plus che consente allo chef di assegnare 5 punti di bonus a uno degli albergatori, per premiare un dettaglio speciale che lo abbia particolarmente colpito nel corso del suo soggiorno.

Bruno Barbieri – 4 Hotel a Bari: le strutture in gara

Tra le strutture in gara nella puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel di Bari c’è Palazzo Italia Suites di Gianmarco: sorge in una palazzina storica degli anni Trenta a pochi metri dal centro del Capoluogo pugliese, in una posizione strategica vicino alla stazione e alla zona universitaria. All’interno troviamo cinque suites, una diversa dall’altra, arredamenti di design e anche una Jacuzzi.

Nella puntata di Bari, eletta come una delle città con il miglior clima d’Italia, a mettersi in gioco è stata anche MammaDada Charm Rooms di Antonella: l’edificio si trova in un palazzo nel cuore di Bari che in passato è stato sede di scuole e redazioni giornalistiche. La titolare lo ha trasformato con cura, preservando la sua anima storica: il nome è un omaggio alla nonna Adriana, detta Dada e anche le stanze portano i nomi delle donne di famiglia, madri e zie di Antonella.

Altro B&B in gara è L’Officina di Dario, albergatore che ha unito le sue due più grandi passioni, le auto d’epoca e l’ospitalità. L’arredamento della struttura al confine con Bari Vecchia è ispirato alle vetture vintage e alle pareti troviamo murales che raccontano alcuni dei momenti indimenticabili della Formula 1.

L’elenco delle strutture che si sono sfidate è completato da Le Terrazze Suites, situata in via Sparano, conosciuta come la strada dello shopping di Bari. Il responsabile è Luca che prima di iniziare la sua avventura nel mondo dell’ospitalità, si occupava di logistica nell’azienda di trasporti della famiglia.

Chi ha vinto 4 Hotel di Barbieri a Bari

A vincere la puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel dedicata ai B&B di Bari è stata MammaDada Charm Rooms di Antonella: la struttura si è guadagnata la vittoria e il primo posto della classifica finale ottenendo ben 126 punti.

Seconda posizione per Le Terrazze Suites di Luca a una sola lunghezza di distanza, 125 punti: successo sfumato per un nulla, nonostante i 5 punti di bonus arrivati grazie al Barbieri plus. Seguono a pari merito L’Officina di Dario e Palazzo Italia Suites di Gianmarco: entrambi hanno totalizzato 114 punti.

Durante il viaggio alla scoperta delle bellezze di Bari, gli albergatori hanno raggiunto anche la “Strada della Pasta” dove hanno incontrato Nunzia che ha preparato le orecchiette, una delle specialità tradizionali più famose della Puglia. Nel corso della puntata i quattro titolari e Barbieri hanno anche visitato un frantoio alle porte della città a bordo di due auto d’epoca per scoprire l’olio extravergine di oliva.