Il Rifugio Albasini, sopra Dimaro, è la terza località della Val di Sole a guadagnarsi il titolo di “cieli più belli d’Italia” assegnato da Astronomitaly che si occupa di individuare i luoghi più belli in cui ammirare le stelle in assenza di inquinamento luminoso.

La Val di Sole ha i cieli più belli d’Italia secondo Astronomitaly

Dopo aver premiato negli anni precedenti la Malga Del Doss e la Località Valpiana nella zona di Ossana, la Val di Sole torna ad attirare l’attenzione di Astronomitaly che attraverso le parole del fondatore Fabrizio Marra racconta il perché della scelta.

La Val di Sole, in Trentino, si è distinta in ben tre diverse località per assenza di polveri sottili e inquinamento luminoso, diventando meta perfetta degli amanti dell’astronomia ma anche di chi desidera trascorrere una serata diversa ad osservare le stelle. Il territorio, già amatissimo dagli appassionati di sport invernali ed estivi diventa anche una meta ideale per chi desidera praticare turismo astronomico osservando le stelle e la via lattea senza interferenze.

Il meritatissimo premio è stato assegnato dopo una serie di misurazioni scientifiche utilizzando strumenti all’avanguardia, come lo sky quality meter che ha permesso la valutazione della quantità dell’inquinamento luminoso. La Val di Sole vede premiato il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio naturale con tre premi in tre anni che dimostrano come sia possibile far vivere un territorio di turismo rispettando l’ecosistema.

Cosa vedere nella Val di Sole

Paradiso degli appassionati di montagna, la Val di Sole è una meta del Trentino ambitissima sia in estate che in inverno. La zona offre numerose alternative, tutte a contatto con la natura spaziando da diversi sporti più o meno impegnativi a passeggiate adatte anche ai bambini. Gli amanti dei paesaggi ameranno il lago dei Caprioli a Pellizzano, uno specchio d’acqua estremamente fotogenico circondato da un’area picnic e raggiungibile sia tramite sentieri che in auto.

Tra le località imperdibili c’è Cavizzana, una vera chicca fuori dagli itinerari turistici ma che vi piacerà per l’autenticità dell’architettura e per la caratteristica chiesa in stile alpino. Per gli amanti dei borghi di montagna, imperdibile è Monclassico noto anche con il soprannome di paese delle Meridiane, perdetevi nelle vie alla ricerca delle meridiane artistiche che impreziosiscono le facciate degli edifici. La torre del castello di San Michele svetta su Ossana, un paesino davvero caratteristico in cui è impossibile non lasciarci il cuore.