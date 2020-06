Vacanze italiane: oltre 200 viaggi inaspettati a 2 passi da casa

L’estate 2020 sarà inevitabilmente diversa dalle altre, a causa della pandemia di Coronavirus che ha colpito l’Italia e il mondo intero. Molti italiani, però, non rinunceranno alle tanto attese vacanze, che, complici la riapertura dei confini tra le regioni e le limitazioni ai viaggi all’estero, saranno perlopiù “made in Italy”.

Touring Club Italiano e Legambiente hanno selezionato oltre duecento proposte di vacanze a pochi passi da casa, tra paesaggi, territori da pedalare, da camminare, da percorrere a cavallo, a dorso di mulo o in canoa, per tutte le età e per tutti i fisici.

Vacanze 2020: oltre 200 viaggi inaspettati

Valle d’Aosta e Piemonte

– Nel Parco del Gran Paradiso: Aosta e Torino

– In e-bike sotto il Cervino, tra castagni e villaggi di montagna: Aosta

-Passeggiate nella natura nei borghi Bandiera arancione: Aosta

– Tra antiche tradizioni: Aosta

– La natura ancora selvaggia della Valpelline: Aosta

– Verbano-Cusio-Ossola, itinerario tra i laghi: Verbano-Cusio-Ossola

– Il quadrifoglio di Ameno (Lago d’Orta): Novara

– La Baraggia, l’ultima savana d’Italia: Vercelli

– Il Cammino di Oropa: Biella

– Easy Francigena, due giorni in cammino alla Casa del Movimento Lento: Biella

– Intorno all’Orsiera – Val Chisone: Torino

– Una porta per il Paradiso – Valle dell’Orco: Torino

– In tenda nella natura (Valli di Lanzo): Torino

– Il tuo angolo di bosco – Valle di Susa: Torino

– Sentieri Valdesi – Val Germanasca: Torino

– Il Bosco del Ghiaro: Torino

– Nelle Langhe e in Monferrato, tra i borghi Bandiera arancione: Asti, Alessandria e Cuneo

– A cavallo tra le colline del Monferrato: Asti e Alessandria

– Colline delle Langhe, borghi e castelli: Cuneo

– Piloni votivi e pittori itineranti (Valle Varaita): Cuneo

– La Valle Gesso: Cuneo

– I luoghi della resistenza – Valle Stura: Cuneo

– Giro delle borgate di Marmora – Valle Maira: Cuneo

– La rinascita di Ostana – Valle Po: Cuneo

Lombardia

– Birre e Abbazie (Parco del Ticino): Milano

– A cavallo nel Parco del Ticino: Milano

– In e-bike dalla Brianza al lago di Como: Monza e Brianza, Como

– Primalpe, un soggiorno a base di vitamina N (Natura): Lecco e Como

– Eco-Ostello Parco Monte Barro: Lecco

– Sentiero del Viandante: Lecco

– Un itinerario tra i borghi di laghi e montagne: Lecco, Como, Bergamo, Brescia e Sondrio

– Le Donne di Montagna: Bergamo

– Borghi sul Lago di Garda: Brescia

– Il Cammino della via Valeriana: Brescia

– A cavallo tra le montagne del Parco dell’Alto Garda: Brescia

– Lungo la greenway Voghera – Varzi: Pavia

– I sentieri delle farfalle: Pavia

– In bicicletta tra i borghi del mantovano: Mantova

Liguria

– L’Alta Via dei Monti Liguri: Imperia, Savona, Genova e La Spezia

– I sentieri delle valli dell’Imperiese: Imperia

– Streghe, lavanda e Resistenza: Imperia

– Tra antiche malghe e i sapori della Cucina Bianca: Imperia

– Parco del Beigua: Genova

– Camogli e dintorni, la Liguria che non avete ancora visto: Genova

– Levante ligure e Val di Magra: Genova e La Spezia

– La “valle del biologico”: La Spezia

Veneto

– In houseboat nella Laguna di Venezia e nel Delta del Po: Venezia e Rovigo

– The Bragozzo Experience – Un giorno da pescatore a Venezia: Venezia

– Pedala, mangia e dormi: Rovigo

– Tre itinerari in bici nelle Venezie Orientali (Gira Lemene, Paesaggio e Vino, Gira Livenza): Venezia

– Tre itinerari in bici e barca lungo il Piave (Le terre del fiume Piave, Dal Piave al Sile, La Piave Vecchia in barca elettrica): Venezia

– Ruscelli, borghi e vigneti spettacolari: Verona

– I ‘nodi d’amore’, in bicicletta da Peschiera a Mantova: Verona e Mantova

– Il Piccolo Anello Zoldano e i Villaggi degli Alpinisti: Belluno

– I borghi del Veneto: Vicenza, Padova, Treviso e Verona

Trentino

– I due borghi accoglienti dell’Alto Adige: Bolzano

– Ciclabile dell’Adige: Trento e Bolzano

– Su due ruote da Bolzano a Venezia: Trento e Bolzano

– Tra i borghi accoglienti del Trentino: Trento

– Le Sedie Rosse di Mezzano di Primiero: Trento

– Val di Funes: sui sentieri più belli del mondo: Bolzano

– Il Sentiero della Pace: Trento

– Il trekking sul Cammino di San Vili (San Vigilio): Trento

– Sentiero Busatte – Tempesta: Trento

– La Via Imperiale: Trento

– Valsugana e Arte Sella: Trento

– La Vecchia Ferrovia in Val di Fiemme: Trento

Friuli Venezia Giulia

– Il sentiero Rilke: Trieste

– Stazione di Chiusaforte, sulla ciclovia Alpe Adria: Udine

– Tra i borghi accoglienti: Udine e Pordenone (+ Belluno)

– Relax naturale tra le malghe delle Alpi Giulie: Udine

– Percorsi lungo la Green Belt: Udine e Gorizia

– La ciclovia del fiume Isonzo: Udine e Gorizia

– Escursionismo e trekking nel Parco delle Dolomiti Friulane: Pordenone

Emilia Romagna

– La Val Trebbia di Hemingway: Piacenza

– La via degli Abati: Piacenza

– A cavallo nel Parco dello Stirone: Parma e Piacenza

– A piedi lungo la Via di Linari: Parma

– I borghi dell’Appennino Emiliano: Piacenza e Modena

– La via degli Dei: Bologna

– Alla scoperta della Linea Gotica: Bologna

– I borghi della Romagna: Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

– In bicicletta da Cervia a Ravenna: Ravenna

– Lungo il Po in bici, dal Castello alla Torre: Ferrara

– In bici e a piedi nel Delta: Ferrara

– Il cammino di San Francesco da Rimini a La Verna: Rimini

Toscana

– Gli Stretti di Giaredo: Massa-Carrara

– La Lunigiana in bicicletta, a piedi e a cavallo: Massa-Carrara

– Alla scoperta delle Grotte di Equi: Massa-Carrara

– I borghi della Valdera e Val di Cecina: Pisa

– A cavallo nel Parco Alta Valdera: Pisa

– La Valle del Diavolo nell’alta val di Cecina: Pisa

– La Grande Traversata Elbana: Livorno

– Alla scoperta del Monte Cetona: Siena

– La Ciclovia della Bonifica: Arezzo

– I borghi delle Terre Aretine: Arezzo

– Semproniano e le gole dell’Albegna: Grosseto

– Amiata, un monte a pochi passi dal mare: Grosseto

– Grotta di Punta degli Stretti (Monte Argentario): Grosseto

– In Maremma, regno della natura selvaggia e del mare: Grosseto

Umbria

– Poggiodomo, il più piccolo comune dell’Umbria: Perugia

– La Valle Umbra in e-bike tra cultura, spiritualità ed enogastronomia: Perugia

– I borghi dell’Umbria: Perugia

– Valnerina a pedali, sul tracciato della vecchia ferrovia Spoleto Norcia: Perugia

– Sui Monti Sibillini con i muli: Perugia

– Pescatori per un giorno sul lago Trasimeno: Perugia

– Passignano sul Trasimeno, un tuffo nella natura: Perugia

– A cavallo nelle colline tra Perugia, Gubbio e Assisi: Perugia

– L’Umbria sulla Via di Francesco: Perugia

– Gubbio e l’acquedotto medioevale: Perugia

– Canyoning alla Forra del Casco: Perugia

– La ciclabile delle Gole del Nera: Terni

– In Valnerina con gli asini: Perugia e Terni

– Valnerina, paradiso della pesca “no kill”: Perugia e Terni

Marche

– Nella Gola del Furlo, il regno delle Aquile: Pesaro-Urbino

– La ciclovia della Vallesina: Ancona

– L’anello alto del Monte Conero: Ancona

– I borghi delle colline marchigiane: Pesaro-Urbino, Macerata e Ancona

– Nei Sibillini, dalla Gola dell’Infernaccio all’eremo di San Leonardo: Fermo

– La Faggeta di Canfaito, San Severino Marche: Macerata

– A piedi al Lago di Pilato: Ascoli Piceno

Lazio

– Canyoning al Fosso della Mola: Rieti

– Amatrice, il Biodistretto Terra Viva: Rieti

– A cavallo alla scoperta del Lago del Salto: Rieti

– Cicloturistica dei Borghi Sabini: Rieti

– Trekking da Nepi a Castel Sant’Elia: Viterbo

– Da Viterbo alla Città Eterna (Via Francigena del Nord): Viterbo e Roma

– La Via Francigena da Viterbo a Roma: Viterbo e Roma

– Anticoli e le sue acque: Roma

– L’Anello di Campagnano: Roma

– Pedalando nella Città Eterna: Roma

– La Riserva dell’Insugherata: Roma

– Nella Riserva Naturale di Monterano e Monterano, la città fantasma: Roma

– Lungo la Regina Viarum: Roma

– Le proposte verdi della Capitale: Roma

– I borghi dei Castelli Romani e del Lazio Meridionale: Roma, Latina e Frosinone

– Nel Parco Regionale dei Monti Simbruini: Roma e Frosinone

Abruzzo e Molise

– I borghi dell’Abruzzo e del Molise: L’Aquila, Chieti, Campobasso e Isernia

– Pedalando dalla Costa dei Trabocchi alla Majella Orientale: Chieti

– In bici nel Cerrano: Teramo

– La Traversata del Gran Sasso: L’Aquila

– Cammino dei Briganti: L’Aquila

– In canoa lungo il fiume Tirino: L’Aquila

– A piedi, in canoa e a cavallo nella Terra degli Orsi: L’Aquila

– Anello del Monte Puzzillo: L’Aquila

– Anello di Forca d’Acero: L’Aquila

– Ciclabile sull’Altopiano delle Rocche: L’Aquila

– Le grotte di Stiffe nel parco Sirente Velino: L’Aquila

– Sulla Maiella in punta di zoccoli: Pescara

– Il Cammino di Celestino nel Parco della Majella: L’Aquila e Pescara

– Il cammino di Celestino: Pescara

– La valle dell’Orfento: Pescara

– In viaggio sulla Transiberiana d’Italia: Pescara, L’Aquila e Isernia

– Esperienze outdoor sul fiume Sangro: Isernia

– Carovilli, in bicicletta sulle vie della transumanza fino al mare: Campobasso e Isernia

– Su e giù per i Monti del Matese: Campobasso e Isernia

– In bicicletta sulla Piana di Bojano: Campobasso

– Il sentiero San Nicola nell’Oasi Guardaregia di Campochiaro: Campobasso

– Paesaggi di roccia – “Viaggio al centro della terra”: Campobasso

– Saepinum – Archeologia del territorio: Campobasso

Campania

– I borghi accoglienti della Campania: Caserta, Benevento, Avellino e Salerno

– Vacanza in cantina nel Parco del Vesuvio: Napoli

– Da Torraca a Palinuro, sul Cammino di San Nilo: Salerno

– Le avventure di Olevano sul Tusciano: Salerno

– A cavallo nel Parco del Cilento: Salerno

– La valle delle orchidee nel Vallo di Diano: Salerno

– Le grotte di Pertosa: Salerno

– Cilento Tour in tre tappe: Salerno

– Canoa, kayak e tiro con l’arco nel Parco del Matese: Caserta

– La fortificazione dei Sanniti tra i crateri carsici di Monte Pugliano (San Salvatore Telesino): Benevento

Puglia

– Monti della Daunia e Capitanata: Foggia

– A cavallo nel Parco Nazionale del Gargano: Foggia

– L’avventura sui Monti Dauni: Foggia

– Pedalando nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia: Barletta-Andria-Trani

– La Via Traiana e la Piana degli ulivi secolari: Bari e Brindisi

– Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese: Bari e Brindisi

– Trekking tra le spunnulate nella Palude del Conte: Lecce e Taranto

– A piedi nel profondo Salento: Lecce

– Trekking in Salento: Lecce

Basilicata

– I borghi della Basilicata: Potenza e Matera

– Matera e Dolomiti lucane a volo d’angelo: Potenza e Matera

– Sulla cima del Pollino: Potenza

– Trekking sul Monte Sirino: Potenza

– Sui ponti tibetani di Sasso di Castalda: Potenza

– Trekking verde blu tra Basilicata e Calabria: Potenza

– Le chiese rupestri della Murgia materana: Matera

– In bicicletta sulle dolci colline materane: Matera

– Il Cammino Materano: Matera

Calabria

– I borghi Bandiera arancione: Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria

– Trekking sul Sentiero Bellavista: Cosenza

– Nella città di Dounnu Pantu: Cosenza

– Il Cammino Basiliano in Sila: Cosenza e Catanzaro

– La via dei laghi silani: Cosenza, Catanzaro e Crotone

– Alla scoperta delle Valli Cupe: Catanzaro

– La via delle Fiumare in Aspromonte: Reggio Calabria

Sicilia

– Nel cuore della Sicilia in bicicletta: Palermo

– Il borgo Bandiera arancione delle Madonie: Palermo

– Serra Guarneri, il borgo tra bosco e mare: Palermo

– Trekking a Pantelleria, tra montagna e mare: Trapani

– Camminando tra le Isole Egadi: Trapani

– Tra Agrigento e i monti Sicani: Agrigento

– Tour dei borghi Sicani: Agrigento e Palermo

– La storica Magna Via Francigena: Palermo, Caltanissetta e Agrigento

– La Strada degli Scrittori: Agrigento

– Il cammino della costa sicana: Agrigento

– La Sicilia montana lungo la via Annonaria: Enna e Palermo

– Ciclotour nella val di Noto: Enna, Ragusa, Siracusa e Catania

– Monti Iblei, l’Africa in Sicilia: Ragusa e Siracusa

– A piedi fra le Eolie: Messina

– L’altopiano dei Giganti: Messina

Sardegna

– I borghi accoglienti: Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna

– Trekking degli stazzi: Sassari

– Natura inaspettata alle porte di Sassari: Sassari

– Selvaggio Blu, trekking sulla costa est: Nuoro

– Bike tour nel Parco di Tepilora: Nuoro

– Il sentiero della transumanza: Oristano e Sud Sardegna

– Un pellegrinaggio laico in Ogliastra: Nuoro e Sud Sardegna

– Trekking minerario di Montevecchio: Sud Sardegna

– Il Cammino Minerario di Santa Barbara: Sud Sardegna

– A cavallo sulle spiagge del Sulcis Iglesiente: Sud Sardegna

Italia per gambe allenate

– Italia Coast to Coast: Marche-Umbria-Toscana

– La Via degli Dei: Emilia Romagna-Toscana

– Il cammino delle Terre Mutate: Marche-Abruzzo-Umbria-Lazio

– Via della Lana e della Seta: Emilia Romagna-Toscana

– Alta via dei Parchi: Emilia Romagna

– La Via di Francesco: Umbria-Toscana-Lazio

– Appennino in bicicletta.