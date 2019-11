La qualità della vita in Italia, nel 2019, è migliorata rispetto ai dodici mesi precedenti: lo rivela lo studio annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, che ha dato vita alla classifica delle città dove si vive meglio nel nostro paese.

Al primo posto della graduatoria c’è Trento, mentre all’ultimo troviamo Agrigento. I dati emersi dalla ricerca del 2019, dimostrano che le province italiane in cui la qualità della vita è buona o accettabile sono 65 su 107, il miglior risultato degli ultimi cinque anni.

Il Nord comanda la top ten: le prime dieci province in classifica sono Trento, Pordenone, Sondrio, Verbano-Cusio-Ossola, Belluno, Aosta, Treviso, Cuneo, Udine e Bolzano. Quest’ultima scende di nove posizioni rispetto al 2018, quando era stata inserita al primo posto.

Il sud arranca nelle posizioni più basse della classifica. Le prime due province del meridione sono Potenza e Matera, rispettivamente al 69/o e al 70/o posto. Il Nordest è la zona d’Italia dove si vive meglio in generale: in 22 province su 22 la qualità della via è buona o accettabile. Bene anche il Nordovest con 22 province su 25, mentre nell’Italia centrale sono 14 su 22 quelle in cui la qualità della vita è accettabile.

Per quanto riguarda il sud, in 35 province su 38, la qualità della vita è risultata scarsa o insufficiente. Secondo i dati raccolti da ItaliaOggi, Università La Sapienza di Roma e Cattolica Assicurazioni, il 44% della popolazione meridionale è costretta a fare i conti con una qualità di vista insoddisfacente. In generale, nelle province di piccole o medie dimensioni si vive meglio che nelle grandi città. Le metropoli faticano ad imporsi nelle posizioni di vetta, anche se alcune di loro sono in netto miglioramento.

Roma, per esempio, raggiunge il 76/o posto contro l’85/o dell’anno passato. Grande balzo in avanti anche per Milano, che dalla posizione numero 55 arriva fino alla 29. Guadagnano posti Torino, dal 78/o al 49/o, e Napoli, che si piazza al posto numero 104, quattro posizioni più in alto rispetto al 2018. Bologna sale di ben trenta posizioni, passando dal 43/o al 13/o posto. Al capoluogo emiliano, inoltre, va lo scettro come migliore città nella dimensione dell’istruzione, formazione e capitale umano. Isernia, invece, è al primo posto nella dimensione del sistema salute.

Classifica qualità della vita in Italia nel 2019