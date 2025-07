Dopo Jeff Bezos e Lauren Sanchez secondo alcuni voci di corridoio anche Francesco Torri e Noemi Bocchi potrebbero convogliare a nozze a Venezia

Il matrimonio da favola di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha portato grande fama alla città di Venezia. Tre giorni di eventi che hanno visto partecipare oltre 200 invitati tra miliardari, reali, attori hollywoodiani e politici internazionali. Non solo, hanno contribuito all’evento anche chef stellati e musicisti di fama mondiale. Per garantire la riuscita delle nozze si è alzato il livello di sicurezza e dei controlli. Un matrimonio alla fine spettacolare, che ha acceso i riflettori sulla Serenissima come una location ideale per nozze e grandi eventi. Su questa scia, anche un’altra coppia del panorama italiano, Francesco Totti e Noemi Bocchi, potrebbe ora decidere di sposarsi a Venezia.

Indiscrezione: nozze veneziane per Francesco Totti e Noemi Bocchi?

Dopo il successo delle nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez altre coppie potrebbero pensare di scegliere la città per il giorno del “grande sì”. Tra i nomi che potrebbero nominare la località lagunare come location di matrimonio spuntano quelli di Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia Totti- Bocchi si trovava a Venezia proprio nei giorni delle nozze di Bezos e Sanchez. La compagna dell’ex capitano giallorosso ha pubblicato una storia su Instagram, ricondivisa da Totti con la scritta “Ci siamo”, mentre navigavano di sera lungo un canale della città lagunare. Non era chiaro a cosa si riferisse quel messaggio.

Secondo le indiscrezioni Totti non risultava nella lista ufficiale degli ospiti delle nozze del magnate americano per questo in molti si sono quindi chiesti il significato di quella storia. Commenti e pettegolezzi si sono così moltiplicati. In molti hanno cominciato a pensare che forse stanno organizzando il loro matrimonio. D’altronde, dopo l’ufficializzazione della loro relazione nel 2022, Totti e Noemi hanno più volte espresso il desiderio di costruire insieme un futuro. In diverse occasioni, inoltre, sono stati avvistati in zona Castelli Romani dove i rumors affermano potrebbero comprare casa.

Bill Gates e Paula Hurd: matrimonio a Venezia anche per loro?

Ampliando lo sguardo oltre le celebrità nazionali ci sono altri due nomi che potrebbero essere candidati per le nozze a Venezia: Bill Gates e Paula Hurd. D’altronde il matrimonio di Bezos a Venezia secondo i dati del Ministero del Turismo avrebbe avuto un impatto economico di 957,3 milioni di euro. Una cifra non indifferente per la città. Dopo George Clooney e Amal Alamuddin, Bezos e Sanchez, Venezia potrebbe così essersi guadagnata un posto di rilievo per questi genere di eventi di alto profilo tanto che anche Bill Gates starebbe valutando la cosa. Secondo il quotidiano ‘Il Gazzettino’, Gates avrebbe definito Paula Hurd la sua “serious girlfriend” (fidanzata seria) durante una recente intervista televisiva. Un termine che non è passato inosservato.

Il solo fatto di definirla così rappresenta un segnale importante, per una persona come Bill Gates noto per la riservatezza. Gli insider sostengono che ci sia “aria di matrimonio” e il loro rapporto molto affiatato durante questo viaggio a Venezia sembra averlo confermato. La loro relazione, ormai stabile da oltre due anni, si sarebbe consolidata ulteriormente e la coppia starebbe valutando possibili location per celebrare il loro amore. Venezia, esplorata insieme durante i giorni delle nozze di Bezos, rientrerebbe tra le mete papabili, ma secondo altre fonti Gates potrebbe optare per un evento più discreto. Le opzioni comprendono la sua amata California ma anche la proprietà acquistata tempo fa a Portofino, Villa San Giorgio.