Great Place to Work Italia ha pubblicato la classifica delle migliori aziende dove lavorare per le persone che hanno più di 55 anni: ecco quali sono

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

L’Italia è un Paese che invecchia: mentre l’età media della popolazione continua ad alzarsi, anche a causa del crollo della natalità, sono sempre più numerose le persone che devono reinventarsi nel mondo del lavoro quando si trovano ormai a non molta distanza dalla pensione. Ma quali sono le realtà aziendali migliori per i lavoratori senior? Ce lo rivela la nuova classifica 2025 stilata da Great Place to Work Italia, che evidenzia la Top 10 delle aziende per gli over 55.

La miglior azienda in Italia per gli over 55

“In un contesto di invecchiamento demografico, la capacità delle aziende di ingaggiare e trattenere i senior può rappresentare un vantaggio competitivo concreto in termini di continuità, cultura organizzativa e performance collettiva” – ha dichiarato Alessandro Zollo, ceo di Great Place to Work Italia, nel presentare la prima edizione del ranking Best Workplaces for Senior. “I risultati di questa analisi evidenziano come i collaboratori senior non siano una popolazione in attesa di pensione, ma una risorsa attiva, motivata e portatrice di valore, capace di contribuire in modo concreto alla crescita e alla sostenibilità delle imprese italiane”.

Al primo posto della classifica delle migliori aziende in Italia per gli over 55, spicca Cisco: la multinazionale statunitense, specializzata nella fornitura di apparati di networking, ha proprio di recente ampliato la sua presenza nel nostro Paese con la nuova sede a Milano, situata in piazza Gae Aulenti. Il report, stilato sulla base dei risultati di un sondaggio effettuato tra i senior impiegati nelle varie aziende, evidenzia come Cisco offra un’esperienza lavorativa ottimale per i propri collaboratori over 55.

La classifica delle 10 aziende per i lavoratori senior

Se Cisco occupa il primo gradino del podio, la classifica vede diverse altre aziende con sedi in Italia che valorizzano l’esperienza e la maturità professionale dei propri collaboratori senior. Al secondo posto c’è Bristol-Myers Squibb, una delle principali società biofarmaceutiche mondiali: la sua sede a Roma conta quasi 400 dipendenti. Medaglia di bronzo per Servier Italia, costola romana del gruppo farmaceutico fondato in Francia negli anni ’50. La quarta posizione è occupata da Fenix Pharma, società cooperativa che opera nella distribuzione di medicinali, dispositivi medici e integratori alimentari.

Allianz Technology, con sede a Milano, si aggiudica la quinta posizione in classifica, tra le migliori aziende per collaboratori senior. La società appartiene al solido gruppo tedesco Allianz, multinazionale di servizi finanziari. Sesto posto per Vianova, azienda italiana di telecomunicazioni nata nel 1998 a Pisa, la quale offre numerosi servizi di telefonia fissa e mobile destinati alle imprese e ai professionisti. In settima posizione troviamo AbbVie, multinazionale americana nata nel 2013 e operante nel settore biofarmaceutico. Le sue due sedi italiane sono a Roma e in provincia di Latina.

All’ottavo posto c’è Micron Technology, azienda leader nel mondo delle soluzioni di memoria e archiviazione, con sede a Vimercate (prov. di Brianza). Wide Group conquista la nona posizione: la società di brokeraggio assicurativo fondata nel 2016 ha diverse sedi sparse in tutta Italia. Infine, a chiudere la classifica c’è Timac Agro Italia, azienda di nutrizione vegetale che collabora con società agricole su tutto il territorio nazionale e internazionale.