50 Top World Artisan Pizza Chains, la classifica che premia le migliori catene di pizzerie al mondo, ha messo al primo posto la pizzeria Da Michele

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

È l’Antica Pizzeria Da Michele la migliore catena artigianale di pizzerie al mondo per il 2025. A decretarlo è la classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains, pubblicata da 50 Top Pizza, la più autorevole guida internazionale dedicata alla pizza e punto di riferimento assoluto per esperti e appassionati. Curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, la guida rappresenta ogni anno una fotografia dettagliata delle migliori realtà artigianali del settore a livello mondiale.

Da Michele, la miglior catena di pizzerie al mondo

La storia dell’Antica Pizzeria Da Michele risale al 1870, quando Salvatore Condurro e poi suo figlio, Michele, hanno aperto e portato avanti la prima bottega nel cuore di Napoli. Con il tempo e con la fama crescente, la pizzeria si è trasferita in via Cesare Sersale, nel quartiere di Forcella, dove ancora oggi si trova la sede storica. La filosofia nel tempo non è mai cambiata: ottimi ingredienti e fedeltà al metodo tradizionale.

La celebre pizza “a ruota di carro”, così ampia da debordare dal piatto, leggera e con un cornicione sottile e morbido, è diventata nel tempo un marchio di fabbrica. Da Michele è diventato famoso a livello internazionale anche grazie al film “Mangia, prega, ama” con protagonista Julia Roberts che si reca proprio nella sede napoletana a mangiare la pizza. Oggi la catena Da Michele è presente con più di settanta sedi in Europa, Asia, Stati Uniti e Medio Oriente, con locali in città come New York, Tokyo, Dubai, Barcellona e Parigi.

Ogni sede mantiene caratteristiche chiave importanti come l’impasto, il metodo e la selezione delle materie prime. Anche per questo motivo la guida 50 Top Pizza ha riconosciuto a Da Michele come migliore catena artigianale del 2025. L’espansione internazionale ha permesso di ampliare l’offerta. Così mentre a Napoli il menu resta fedele alle origini, negli altri locali si trovano anche proposte di pizze particolari. Oltre alle pizze ci sono antipasti tradizionali e dolci classici come tiramisù e delizia al limone.

È proprio questa combinazione tra artigianalità, storia e disciplina negli standard che ha reso celebre Da Michele. Inoltre, la capacità di comunicare il valore della pizza napoletana a un pubblico globale spiega perché Da Michele sia stata incoronata come la migliore catena artigianale del 2025.

La classifica mondiale 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025

La catena Da Michele è prima nella classifica delle 50 Top World Artisan Pizza Chains ma l’edizione di quest’anno vede nella top 10 diverse realtà sia italiane sia internazionali. Al secondo posto si è classificato Big Mamma Group, realtà nata grazie a due giovani imprenditori francesi che ora vanta sedi in tutta Europa.

Sul terzo gradino del podio della 50 Top World troviamo Grosso Napoletano, realtà spagnola che ha diffuso la pizza napoletana nelle principali città della Spagna. Quarto posto per Bráz, brand brasiliano celebre per la sua pizza cotta nel forno a legna, mentre in quinta posizione Luigia, realtà svizzero-dubaina.

Sesta è Pizza Pilgrims, marchio londinese dei fratelli Elliot, seguita al settimo posto da Berberè catena diffusa in diverse città italiane ma anche a Londra. All’ottavo posto troviamo 400 Gradi, famosa catena australiana, mentre al nono posto c’è la catena di Errico Porzio. A chiudere la top 10 della 50 Top World c’è Gruppo Peppe, marchio francese con sedi tra Parigi e Lione.

Ecco la classifica completa di 50 Top World Artisan Pizza Chains 2025: