Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha deciso di ideare anche per il pranzo di Natale 2025 un menu natalizio speciale presso il suo Bistrot di Torino

Il pranzo di Natale è da sempre uno dei momenti più attesi delle festività, un rito che unisce famiglia, tradizione e convivialità. Negli ultimi anni, però, sempre più persone scelgono di vivere questa giornata speciale sedendosi al tavolo di grandi chef, per vivere un’esperienza gastronomica. Tra i nomi più amati dal pubblico italiano c’è senza dubbio Antonino Cannavacciuolo, che anche per il Natale 2025 ha deciso di proporre un menù speciale nel suo Bistrot di Torino.

Cannavacciuolo Bistrot a Torino: il menù di Natale 2025 e il suo costo

Il Cannavacciuolo Bistrot Torino, aperto nel 2017, è diventato in breve tempo uno dei punti di riferimento dell’alta ristorazione piemontese. Già nel 2018 ha poi conquistato la sua prima stella Michelin, confermando la qualità del progetto. La scelta di Torino non è casuale: la città vanta un legame profondo con la moglie dello chef, Cinzia Primatesta, piemontese e profonda conoscitrice del mondo della ristorazione.

Dopo il successo registrato a Natale 2024, anche per il 2025 lo chef ha ideato un menù dedicato, pensato appositamente per il pranzo del 25 dicembre. Si tratta di un percorso gastronomico che punta sull’equilibrio tra piatti iconici, richiami alla tradizione natalizia e creazioni più moderne, in perfetto stile Cannavacciuolo.

Il menù di Natale 2025 del Cannavacciuolo Bistrot Torino ha un costo di 160 euro a persona, bevande escluse. L’esperienza si apre con il benvenuto dello chef, un momento che introduce subito l’ospite nel clima della festa. Tra le prime portate spicca l’anatra vitellata, un piatto che gioca con la memoria del vitello tonnato piemontese reinterpretandolo in chiave più intensa e raffinata. Seguono proposte originali, come il cavolfiore abbinato a pomodoro giallo, limone e capperi, che alleggerisce il percorso con note fresche e aromatiche.

Il primo piatto è rappresentato dai plin di baccalà all’acqua pazza, una rivisitazione elegante di due grandi classici, mentre il secondo celebra la cucina delle feste con una faraona alla Wellington, arricchita da foie gras, scampi e insalata di rinforzo. Prima del dessert vero e proprio arriva un pre-dessert a base di mela, patata dolce e cannella, pensato come passaggio morbido verso la parte finale del menù. A chiudere il pranzo, la piccola pasticceria, che accompagna il momento del caffè.

Gli altri menù al Bistrot Cannavacciuolo di Torino

Oltre al menù dedicato al Natale 2025, sul sito ufficiale del Cannavacciuolo Bistrot Torino sono disponibili altri percorsi di degustazione, pensati per soddisfare gusti ed esigenze differenti anche durante il resto dell’anno. Tra questi c’è il menu “I Classici”, proposto a 120 euro a persona, che raccoglie alcune delle preparazioni più rappresentative della cucina dello chef.

Anche in questo caso l’esperienza si apre con il benvenuto dello chef e prosegue con piatti che reinterpretano la tradizione, come il tonno vitellato, le candele spezzate con ceci e prosciutto e la vitella alla genovese. Il finale è affidato a un pre-dessert e a un babà al gianduia.

Un’altra proposta è “Questione di attimi”, un percorso più articolato e creativo, con un prezzo di 150 euro a persona. Questo menù punta maggiormente sulla stagionalità e sull’equilibrio tra mare e terra. Si parte dal calamaro accompagnato dalla zuppa di pesce, si prosegue con uno spaghetto alla chitarra arricchito da scorfano, burrata e pelle di pollo croccante, per arrivare a una triglia con patate, basilico e provola. Il secondo piatto è a base di pernice, cardoncelli, radicchio e timo, mentre il dessert finale propone una rilettura del montebianco con mandarino ed erbe di campagna.

È, inoltre, presente un Menu degustazione Vegetariano da 130 euro a persona. Per tutti i menù è disponibile, su richiesta, un percorso di degustazione di vini in abbinamento.