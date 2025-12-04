I panettoni più costosi in Italia per festeggiare il Natale 2025

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Dalla versione classica agli abbinamenti più arditi, il panettone è il simbolo gastronomico per eccellenza delle feste natalizie: dai più famosi chef d’Italia arrivano alcune creazioni artigianali destinate ad un pubblico ristretto, spesso in edizione limitata, che uniscono tradizione e innovazione. Non sono di certo per tutte le tasche, dal momento che i prezzi lievitano (proprio come il loro soffice impasto!): ecco quali sono i panettoni più costosi per il Natale 2025.