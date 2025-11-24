Il Financial Times dedica una recensione a un ristorante di Milano mettendo in luce qualità della cucina, cura dell’ambiente e visione contemporanea

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

L’attenzione internazionale verso un ristorante di Milano è cresciuta dopo che una nota testata britannica ha deciso di raccontarlo in una recensione molto attesa. Il giudizio è arrivato in un momento in cui, sui social, circolavano già apprezzamenti da parte di volti noti e, senza anticipare troppo, si tratta di un locale che unisce tradizione lombarda e ricerca contemporanea, oggi al centro di un interesse che mescola gastronomia, celebrità e riflettori globali!

Qual è il ristorante di Milano citato dal Financial Times

Il ristorante celebrato dal ‘Financial Times’ è il Ratanà, guidato dallo chef Cesare Battisti e noto per proporre un’interpretazione contemporanea dei classici lombardi.

L’insegna è ospitata in un edificio ristrutturato dal passato curioso – un ex cinema, poi rimessa tranviaria – situato accanto al Bosco Verticale, uno degli scenari architettonici più caratteristici della nuova Milano.

Nel corso degli anni, Battisti ha sviluppato una cucina basata su materie prime selezionate, valorizzate con tecniche leggere e grande attenzione al rispetto dei sapori; l’obiettivo è stato quello di mantenere saldo il legame con la tradizione e, allo stesso tempo, aprirsi a un linguaggio più libero e contemporaneo.

La recensione del ‘Financial Times’ ha dato visibilità ulteriore a questo lavoro, raccontando l’esperienza vissuta dal critico Jay Rayner durante un recente soggiorno in città. Come riportato sul ‘Corriere della Sera’, Rayner ha spiegato: “Durante le mie ricerche in previsione di un breve viaggio, era questo il ristorante milanese che tutti sembravano raccomandare, e con tutti, ovviamente, intendo Stanley Tucci e Nigella Lawson”.

Il giornalista ha descritto un percorso tra più piatti simbolo della cucina del locale, premiando sia le preparazioni più tradizionali sia le rivisitazioni moderne. Il risotto alla milanese, considerato una delle prove più attese, è stato messo in particolare risalto nella sua valutazione.

Oltre al cibo, Rayner ha dedicato attenzione all’ambiente: “Trovandomi qui con questi camerieri italiani anziani e brizzolati, che servono con entusiasmo agli affollati tavoli in legno scuro, in una sala con pavimenti in rovere e pareti bianche, circondato da tanti italiani che prendono il loro pranzo molto seriamente, mi rendo conto che la location conta”.

Perché il ristorante milanese Ratanà è diventato così noto

Il crescente interesse internazionale verso il Ratanà ha avuto origine anche da una dichiarazione che aveva fatto il giro dei social: l’attore e conduttore Stanley Tucci, durante un video pubblicato lo scorso settembre, aveva definito il locale “Uno dei miei ristoranti preferiti al mondo”.

Le parole dell’attore avevano attirato l’attenzione di un pubblico molto ampio, dando nuova risonanza a un’insegna già affermata in città. La popolarità ottenuta tramite questa inaspettata vetrina aveva contribuito a far emergere l’interesse di critici e appassionati, tra cui proprio Jay Rayner.

All’interno della sua recensione, il giornalista ha approfondito inoltre il perché il locale sia oggi considerato uno dei riferimenti della città. “Non è difficile capire perché il Ratanà sia diventato così popolare, ma ci sono altre perle da scoprire in questa città. Per il mio ultimo pranzo, mi sono aggiudicato un posto al bancone di ‘Ciciarà’, un piccolo locale rustico che si distingue tra tutte le altre trattorie che si ammassano intorno al Duomo“.