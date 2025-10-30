Questo sito contribuisce all’audience di

La classifica delle città più potenti al mondo: c'è anche Milano

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Quali sono le città più potenti al mondo? A rivelarlo è il Global Power City Index 2024, attraverso una classifica che valuta ogni città in base a sei indicatori principali: economia, ricerca e sviluppo, interazione culturale, vivibilità, ambiente e accessibilità. Nella graduatoria trova spazio anche una città italiana.

