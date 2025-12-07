Eric Asimov, noto critico enologico, ha condiviso sul NYT la lista dei vini da regalare a Natale 2025 e ci sono anche delle etichette italiane

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Quando si avvicina il Natale, scegliere il regalo perfetto per amici o colleghi diventa sempre più difficile. Tra le opzioni più apprezzate, però, c’è sempre una buona bottiglia di vino. Per aiutare i consumatori a trovare la bottiglia giusta per ogni occasione, il New York Times ha pubblicato una guida firmata da Eric Asimov, uno dei critici enologici più famosi negli Stati Uniti.

Nel suo articolo, Asimov organizza le etichette in base al destinatario e al contesto: dal regalo per il datore di lavoro a quello per gli amici, passando per i brindisi nei party aziendali o per le serate informali. Tra Champagne e rossi californiani, spiccano anche alcune etichette italiane che il critico considera perfette come regalo.

I vini italiani da regalare a Natale 2025

Tra le selezioni di Eric Asimov dei vini da regalare a Natale compaiono due etichette italiane presentate come esempi perfetti di qualità, versatilità e prezzo. Si tratta di etichette molto diverse tra loro, accomunate da un forte legame con il territorio e da uno stile che incontra perfettamente il gusto internazionale. A queste caratteristiche si aggiunge quella del costo, dato che sono vini italiani dal prezzo contenuto.

Il primo vino italiano consigliato dal New York Times è il Fiano di Avellino 2024 di Ciro Picariello, inserito nella categoria “The Best Bottle for Friends”, ovvero tra le migliori bottiglie da regalare agli amici. Asimov lo propone come un bianco ideale da condividere in una serata. È un vino che racconta l’Irpinia e il suo territorio con un sapore capace di sorprendere anche i palati più esigenti. Il critico lo considera un’ottima scelta a meno di 30 dollari (25-26 euro).

La seconda etichetta italiana è il Costa Toscana Unlitro 2023 di Ampeleia, un rosso prodotto nella Maremma toscana, sempre ritenuto ideale per un regalo agli amici. Il Costa Toscana Unlitro è un vino rosso IGT toscano, un blend di uve mediterranee come Alicante Nero, Sangiovese, Carignano e Mourvèdre. Il formato da un litro lo rende già di per sé un vino “particolare”. Anche in questo caso, la fascia di prezzo accessibile (meno di 30 dollari) ne fa una proposta ideale per regali non impegnativi ma comunque curati.

La presenza di queste due etichette italiane nella guida del New York Times conferma una tendenza ormai consolidata in America, nonostante la situazione dei dazi. Negli Stati Uniti, infatti, sembra crescere l’interesse verso vini italiani e non solo verso le denominazioni più celebri come il Chianti Classico o il Barolo.

I vini stranieri da regalare secondo il NYT

Le scelte del New York Times non si limitano naturalmente all’Italia. La guida di Asimov è un viaggio attraverso i vini più rappresentativi del mondo, selezionati non solo per qualità, ma soprattutto per la loro capacità di adattarsi a contesti sociali diversi.

Nella categoria dedicata agli host gifts, cioè ai regali da portare quando si è invitati a cena, prevale la Francia con lo Champagne. L’autore suggerisce sia etichette più accessibili (Lanson Black Label e Deutz Brut Classic) ma anche nomi come Krug Grande Cuvée, quello da scegliere quando si vuole davvero impressionare. Se il destinatario del regalo è il capo, invece, Asimov suggerisce di orientarsi verso distillati di pregio come whisky scozzesi, bourbon americani o perfino mezcal come Del Maguey Chichicapa. La logica da seguire è quella di un dono “importante”.

Per i party aziendali, dove è probabile che la bottiglia venga immediatamente aperta e condivisa, Asimov indica etichette semplici e versatili. Qui vengono consigliati il tedesco Brand Pfalz Riesling Dry 2023, il vino spagnolo Gulp Hablo Orange 2024, ma anche un rosso californiano come il La Boutanche Red Blend 2024. Tutti scelti per la loro bevibilità immediata e per il prezzo contenuto.

Infine, per i party natalizi, dove l’atmosfera è più festosa, il New York Times suggerisce spumanti accessibili ma di qualità. Tra le etichette consigliate spiccano il Lambert de Seyssel Blanc de Blancs, il Vouvray Brut La Dilettante e, infine, l’americano Roederer Estate Brut dalla Anderson Valley, esempio di ottima bollicina californiana.