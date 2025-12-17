Questo sito contribuisce all’audience di

Chi sono i 79 miliardari più ricchi d'Italia: la nuova classifica

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Cresce il numero dei miliardari italiani: rispetto ad aprile nel nostro Paese ci sono cinque persone in più con un patrimonio di almeno un miliardo di dollari secondo la classifica stilata da Forbes. In totale, alla fine del 2025, in Italia si contano 79 miliardari: ecco chi sono.

