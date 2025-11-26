Il Capodanno in Duomo a Milano è un caso: lite Salvini-Sala

Botta e riposta tra Matteo Salvini e Beppe Sala per la mancata organizzazione del concerto di Capodanno in Piazza Duomo a Milano: ecco cosa è successo

Scontro tra Matteo Salvini e Beppe Sala: il motivo della contesa è legato agli eventi per il Capodanno in Piazza Duomo. Da una parte il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti si lamenta per una scarsa programmazione in vista del 31 dicembre, mentre il sindaco di Milano ricorda che la zona è piena di attività per le Olimpiadi Invernali del 2026 e non ci sarebbe lo spazio necessario per organizzare un concerto.

Capodanno in piazza Duomo a Milano, le parole di Matteo Salvini

Matteo Salvini ha parlato così del programma per il Capodanno in Piazza Duomo, spiegando che si sarebbe aspettato una programmazione più nutrita per celebrare l’arrivo dei Giochi Invernali:

“Questo Capodanno sarà pre-olimpico e Milano non ha mai ospitato le Olimpiadi nella sua storia. Il mondo il 6 febbraio guarderà Milano, e uno si domanda quali eventi ci saranno in piazza del Duomo – le parole di Salvini riportate da ‘Il Giorno’ – se ci saranno eventi di qualità, non il concerto del rapper maranza. A me risulta zero. E quando lasci il vuoto, quando invece della luce c’è il buio e, al posto della musica sinfonica, ci sono i petardi”.

Continuando a parlare di questo argomento, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché Vicepremier, si è rivolto direttamente a Sala, ricordando quanto successo nel 2024: “L’anno scorso aveva paura della guerriglia urbana e non ha organizzato nulla. Se fossi io sindaco di Milano, a due mesi dalle Olimpiadi organizzerei un grande concerto con la Filarmonica della Scala, qualcosa che non attiri maranza ma riempia il cuore di Milano con persone che abbiano voglia di uscire. Spero piazza Duomo a due mesi dalle Olimpiadi non sia terra di nessuno”.

La risposta del sindaco di Milano Beppe Sala

Il sindaco Beppe Sala non ha tardato a rispondere alle parole di Salvini, ricordando al Vicepresidente del Consiglio come Piazza Duomo si sia trasformata per la marcia d’avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina del 2026:

“Evidentemente Salvini non passa in piazza Duomo da un po’ perché la piazza è occupata al 30 per cento dalle Olimpiadi, poi c’è l’albero e il timer olimpico in piazzetta reale, quindi quest’anno non si può”. Sulla mancata organizzazione di un concerto, il primo cittadino ha spiegato: “Non è cattiva volontà, certamente per l’anno prossimo lo faremo perché è giusto ritornare a farlo. Ma quest’anno non ce la si fa e di questo ne ho discusso ampiamente anche col prefetto”.

Piazza Duomo, del resto, da giorni somiglia a un cantiere all’aria aperta, tra transenne e strutture in allestimento. In uno dei luoghi più simbolici di Milano è arrivato l’albero di Natale, mentre si attendono le luci che saranno montate a stretto giro di posta, così da poter rispettare l’accensione tradizionale del 6 dicembre.

Da poco è arrivato anche il “cubo”, la struttura che ospiterà gli studi televisivi internazionali per le Olimpiadi Invernali. Manca poco, inoltre, all’inaugurazione del terzo megastore per i Giochi di Milano-Cortina. Il punto vendita andrà ad aggiungersi ai due negozi già aperti in città nel mese di settembre in via Luca Beltrami e nella zona di San Babila.