L'ultima scossa di terremoto che ha colpito i Campi Flegrei è stata riportata anche dai media stranieri che hanno lanciato un allarme per l'estate

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2025, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli, causando panico tra la popolazione locale e attirando l’attenzione dei media internazionali. Questo evento sismico, che ha interessato un’area densamente popolata, ha suscitato un forte allarmismo per la sua intensità. In molti hanno paura che l’evento possa ripetersi e dall’estero mettono in guardia in vista dell’estate.

L’allarme dei media stranieri sul terremoto ai Campi Flegrei

Situazione complessa ai Campi Flegrei, zona interessata da uno sciame sismico che nell’ultimo periodo si è fatto sempre più intenso. In seguito all’ultima forte scossa avvenuta nel pieno della notte molti si sono allarmati ed è tornata la paura. A Bagnoli e Pozzuoli sono state chiuse le scuole, ma la scossa è stata avvertita anche a Napoli e tante persone hanno passato la notte in strada per paura di altre scosse. I media italiani hanno riportato l’accaduto e intervistato gli abitanti della zona ma anche quelli internazionali hanno dato copertura alla notizia. Alcuni media stranieri, però, oltre a riportare informazioni e immagini da quest’ultima forte scossa hanno anche espresso molta preoccupazione per il futuro.

Testate inglesi come la The Independent e il Daily Mail hanno raccontato la paura diffusa tra i residenti di Napoli che hanno abbandonato le loro case. Il Mirror ha focalizzato l’attenzione sulla paura e sul panico diffusi con immagini di danni e di persone. La testata si è poi concentrata sul fatto che in molti temono future scosse. La rivista francese Paris Match ha pubblicato un articolo che descrive la scossa come un evento significativo, sottolineando la preoccupazione sulla possibilità di future eruzioni. Anche la BBC ha riportato che il terremoto è stato il più forte a colpire la zona in 40 anni. Ha, inoltre, sottolineato la preoccupazione per la stabilità della caldera e la possibilità di ulteriori scosse. Proprio la paura di nuove forti scosse e l’incertezza, secondo alcuni media, potrebbe mettere un’incognita sulla stagione estiva.

Con l’estate, infatti, normalmente aumenta la popolazione presente nell’area, dato che molti turisti affluiscono nella zona di Napoli e dintorni. Questo fenomeno, combinato con l’attuale situazione sismica, renderebbe ancora più critica la gestione dell’emergenza. Questa situazione, quindi, rischia di avere potenziali ricadute negative sui flussi turistici per l’intera area che nei mesi estive accoglie moltissimi visitatori. Alla luce di queste scosse e delle notizie date dai giornali stranieri in molti potrebbero scegliere altre destinazioni e il napoletano, da sempre meta molto ambita in estate, potrebbe risentirne.

Il post di Geolier in difesa di Napoli

In questo momento di preoccupazione e allarme, il cantante napoletano Geolier ha espresso parole di solidarietà con i suoi concittadini attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Geolier, noto per la sua musica e per il suo legame con la città di Napoli, ha voluto manifestare la sua vicinanza ai residenti colpiti dal terremoto. Il cantante ha prima condiviso una storia con scritto “Napoli non trema, Napoli balla” accompagnato dall’emoticon del braccio di ferro.

Poi, però, in seguito a numerose polemiche e alle posizioni di alcuni haters Geolier ha scritto: “Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’ o altre battutacce simili sul terremoto restando in silenzio. Qua ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando. Ci sono persone che hanno paura, che stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte, nel caso dovessero scappare”. Il messaggio di Geolier è stato accolto con grande apprezzamento dai suoi follower e dall’amministrazione comunale di Napoli.