Sangiuliano non trova più la chiave d'oro di Pompei: quanto vale

L'ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non trova più la chiave d'oro di Pompei ricevuta durante il luglio del 2024: che fine ha fatto

La chiave d’oro che il comune di Pompei donò nel luglio del 2024 all’allora Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarebbe scomparsa: un dono che a suo tempo fece abbastanza scalpore, prima che lo stesso Sangiuliano venisse a conoscenza del suo effettivo valore, decidendo di versare il corrispettivo nelle casse del Comune.

Che fine ha fatto la chiave d’oro di Pompei di Sangiuliano?

Il 23 luglio del 2024 Gennaro Sangiuliano ricevette la chiave dal sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio. Qualche mese più tardi, l’ormai ex Ministro, versò nelle casse del Comune circa 12.000 euro quando venne a sapere quanto fosse costoso l’omaggio.

Pare che Sangiuliano, tuttavia, non abbia mai avuto fisicamente con sé la chiave d’oro se non per la breve durata della cerimonia di consegna dalle mani del sindaco di Pompei. Mentre il Ministro stava tornando a Roma in auto, dopo la premiazione, all’interno dell’abitacolo c’erano un quadro e una pergamena, ma non la preziosa chiave.

L’ex Ministro avrebbe chiesto al Comune che la chiave d’oro gli venisse riconsegnata ma sembrerebbe non l’abbia mai ricevuta, nonostante l’avesse pagata di tasca propria: un giallo sul quale sta indagando la Corte di Conti. Come riferito da ‘Repubblica’, a investigare c’è anche la procura di Torre Annunziata, intenzionata a capire il reale valore della chiave, accertare la procedura d’acquisto e scongiurare ipotesi di altri reati al riguardo.

Sulla questione il sindaco di Pompei Lo Sapio ha dichiarato: “Un’onorificenza deve avere un valore in sé, le attività dei dirigenti responsabili dei settori del Comune di Pompei sono sempre eseguite su precise disposizioni da me impartite”.

La consegna della chiave

Come già specificato, la consegna della chiave all’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è avvenuta il 23 luglio del 2024, come simbolo del conferimento della cittadinanza onoraria di Pompei, la stessa cosa che avvenne qualche anno prima con il predecessore di Sangiuliano, Dario Franceschini.

Il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, al tempo, spiegò ai microfoni di ‘Ansa’ che: “La chiave per il conferimento della cittadinanza onoraria di Pompei al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il 23 luglio? È la stessa, identica che fu consegnata anche al ministro Franceschini il 20 maggio del 2021 ed è stata pagata dal Comune”.

In attesa che venga fatta luce sulla chiave d’oro, ricordiamo che Pompei è stata inserita nell’elenco delle dieci città candidate per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027, dopo che la giuria presieduta da Davide Maria Desario ha esaminato tutte le candidature pervenute.

Insieme a Pompei ambiscono al titolo anche: Alberobello, Aliano, Brindisi, Gallipoli, La Spezia, Pordenone, Reggio Calabria, Sant’Andrea di Conza e Savona. Le candidate presenteranno nel dettaglio i propri progetti alle audizioni pubbliche in programma tra il 25 e il 26 febbraio 2026.

La proclamazione della città vincitrice si terrà non oltre il 28 marzo: la nuova Capitale Italiana della Cultura riceverà un contributo finanziario del valore di un milione di euro che è destinato alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi delineati all’interno del progetto di candidatura. Nel 2025 il ruolo di Capitale Italiana della Cultura è ricoperto da Agrigento, mentre nel 2026 a raccogliere il testimone sarà L’Aquila.