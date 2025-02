Elon Musk investe in Italia? Arriva l'appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la costruzione di una Gigafactory di Tesla in Calabria

Negli ultimi giorni sono uscite indiscrezioni legate all’eventualità che Elon Musk possa investire in Italia: alla luce delle notizie circolate, l’imprenditore calabrese Giuseppe Nucera ha lanciato un appello a Giorgia Meloni affinché si faccia promotrice di un dialogo con il numero uno di Tesla per la realizzazione di una Gigafactory in Calabria.

Elon Musk in Calabria: appello a Giorgia Meloni per la Gigafactory

Elon Musk nel 2022 ha aperto uno stabilimento Tesla in Germania: seguire l’esempio tedesco potrebbe essere una grande opportunità per rilanciare la Calabria, offrendo così nuove prospettive di sviluppo alle regioni del Sud del nostro Paese.

Giueppe Nucera, fondatore del movimento “La Calabria che vogliamo”, ha lanciato il seguente appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo la realizzazione di una Gigafactory sul territorio calabrese:

“Chiediamo alla Presidente Meloni di cogliere questa straordinaria opportunità e di usare la sua autorevolezza per coinvolgere Elon Musk in un progetto ambizioso che possa rappresentare un punto di svolta per l’intero Mezzogiorno – le parole di Nucera riportate da ‘ilreggino.it’ – una Calabria che attrae investimenti internazionali è una Calabria che si riscatta, che cresce e che si proietta nel futuro”.

Per Nucera portare Elon Musk in Calabria “non è solo un’ambizione, ma un segnale di speranza per i giovani, per le imprese e per tutti i cittadini che credono in una Calabria migliore. La Premier Meloni, legata da ottimi rapporti con Musk, potrebbe favorire questa possibilità. Nel recente passato ha dimostrato attenzione e sensibilità verso la Calabria, firmando a Gioia Tauro l’accordo di coesione”.

A proposito di Elon Musk, Nucera ha dichiarato: “Elon Musk si è dimostrato in questi anni un imprenditore visionario e lungimirante, vedendo e anticipando cose che sfuggono a chiunque altro. Investire in Calabria sarebbe una mossa azzeccata e produttiva, soprattutto in una fase storica che vede entrare nel vivo la realizzazione del Ponte sullo Stretto, infrastruttura destinata a rivoluzionare tutto il Sud Italia e proiettare la Calabria davvero al centro del Mediterraneo, verso un futuro ricco di sviluppo”.

Il fondatore del movimento “La Calabria che vogliamo” ed ex presidente di Confindustria Reggio Calabria ha esaltato così la sua terra: “La Calabria possiede tutte le condizioni favorevoli per ospitare un investimento di questa portata, una bellezza paesaggistica senza eguali, una posizione strategica nel Mediterraneo, la disponibilità di forza lavoro qualificata e, soprattutto, il bisogno di opportunità di sviluppo economico e occupazionale”.

La Gigafactory di Berlino e il rapporto tra Musk e l’Italia

L’auspicio di Nucera è quello di replicare in Calabria quanto già successo a Berlino, dove nel marzo del 2022 è stata inaugurata la Gigafactory di Tesla, una fabbrica di autovetture elettriche, batterie agli ioni di litio e componenti situata a Grunheide.

La struttura, distante circa 35 chilometri da Berlino, è di proprietà della Casa automobilistica statunitense: rappresenta l’unico stabilimento di Tesla in Europa e per questo motivo ricopre un ruolo chiave negli equilibri mondiali del brand.

In attesa di capire se l’appello di Nucera verrà ascoltato, è indubbio il forte legame tra Elon Musk e l’Italia: il numero uno di Tesla e SpaceX negli ultimi anni ha visitato in diverse occasioni il nostro Paese, ha incontrato più volte il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ha commissionato la costruzione di una super villa in Val Gardena.