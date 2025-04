Le ricette italiane più cercate nel mondo sul web

Quali sono le ricette italiane più cercate sul web al mondo? A rivelarlo è un’indagine condotta da parte di Affidabile.org, finalizzata a individuare le tendenze riguardo le ricerche globali sul cibo italiano.

I dati dell’indagine sono stati raccolti tramite Google Trends nel periodo che va dal mese di gennaio del 2024 a quello di marzo del 2025: sono state prese in considerazione le ricerche effettuate online da ogni Paese del mondo, compresa l’Italia.

Dall’indagine è emerso come dicembre sia ormai il mese dell’anno in cui si concentra in media la gran parte dell’interesse degli utenti web per le ricette e i cibi italiani, molto probabilmente per l’avvicinarsi delle festività di Natale.

Tra i Paesi ai primi posti per volume di ricerche ci sono Malta, gli Stati Uniti e l’Australia in testa, seguiti poi da Canada, Anguilla, Bermuda, Isole Vergini Britanniche e Seychelles. Per quanto riguarda l’Europa, invece, i picchi di ricerca più alti sono stati registrati in modo particolare in Germania, in Spagna in Francia.