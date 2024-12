Quanto costa la settimana bianca? Tutti i prezzi in Italia

Quanto costa una settimana bianca per due persone in Italia? Per rispondere a questa domanda, Altroconsumo ha passato in rassegna i prezzi di nove delle principali località sciistiche del nostro Paese, facendo un confronto tra i listini di Capodanno 2025 e quelli di Carnevale.

Le località di montagna prese in considerazione sono: Bormio, Champoluc, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Livigno, Madonna di Campiglio, Pila, Tarvisio e Vigo di Fassa. Grazie alla ricerca condotta da parte dell’associazione dei consumatori, sono stati fornite anche informazioni legate ai costi degli alloggi e alle differenze di prezzo tra hotel e bed and breakfast.