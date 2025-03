Quanto costa il "menu del secolo" di chef Scabin: piatti e prezzo

Per celebrare il centenario del Grand Hotel Sitea di Torino, lo chef Scabin presso il ristorante Carignano ha ideato un menu di ben 13 piatti

Il Grand Hotel Sitea di Torino, un’icona storica della città, ha appena celebrato il suo centenario. Per questa occasione straordinaria, lo chef Davide Scabin, che gestisce la cucina del ristorante Carignano presso l’hotel, ha ideato un esclusivo menu degustazione composto da 13 portate. Questo menù rappresenta un viaggio culinario attraverso piatti iconici e nuove creazioni dello chef, seguendo una sequenza non convenzionale basata sul concetto “Up & Down”.

Il menu di chef Scabin per il centenario dell’Hotel Sitea

Davide Scabin, noto per il suo approccio innovativo alla cucina, lavora al ristorante Carignano del Grand Hotel Sitea dal 2022. Il ristorante, insignito di una stella Michelin, è diventato sotto la sua guida un punto di riferimento per l’alta gastronomia torinese. Per i 100 anni del prestigioso Grand Hotel Sitea lo chef Davide Scabin ha ideato un menu speciale. Il menu si chiama “250/100”, dove “100” rappresenta il secolo di vita dell’hotel Sitea e “250” è la somma degli anni di età che i suoi piatti più iconici raggiungono nel 2025. Ad esempio, il Tonnato Combal 96 festeggia 29 anni mentre il Cioccolato&Co. ne compie “solo” 10. Il filo conduttore del menù è la metodologia “Up&Down”, applicata da chef Scabin dal 2015. A differenza della sequenza tradizionale che parte dagli antipasti e culmina nei dolci, questo percorso inizia dai piatti principali, quando l’appetito è maggiore, per poi proseguire con portate più leggere.

Le 13 portate del menù includono piatti straordinari che combinano tradizione e innovazione. Si inizia con il Tonnato Combal 96, una rivisitazione del vitello tonnato, piatto simbolo dello chef. Si prosegue con la Fassona Impanata al Camino, un filetto di Fassona impanato alla torinese, servito con erbe aromatiche, maionese al wasabi e purè di patate Ratte. Un altro piatto sorprendente è il Rognone al Gin, composto da sottili fettine di rognone cotto al burro e salvia, accompagnato da una salsa di champagne e con cetriolo marinato al gin.

La creatività dello chef emerge anche nel Tataky di Melanzana, una melanzana preparata in stile tataky, arricchita dal pomodoro “Tomato Combal Blend”. Seguono il Soufflé di Maccheroni, un soufflé di pasta con ragù alla bolognese e fonduta di Parmigiano Reggiano, e il Langarol, un roll di Fassona con foie gras, carciofi gratinati e patate. Non può mancare la Zuppizza, un’originale fusione tra pizza e zuppa con salsa di mozzarella, pomodoro, acciughe, basilico e sfoglia di pane.

L’esperienza prosegue con l’Ostrica Virtuale, un piatto innovativo a base di cocomero, bottarga e mandorle, e i Cyber Eggs, un sorprendente tuorlo d’uovo con caviale, scalogno, pepe nero e vodka. Immancabile il Scabin 9.5K, un triplo consommé di Fassona, preparato in 36 ore, che esalta il gusto della carne in un’interpretazione unica. Per chiudere in dolcezza, il menù propone il Cioccolato&Co., un raffinato dessert a base di cioccolato Valrhona Guanaja. In seguito viene servite l’ElioCybercampari, una sorpresa speciale che fa tornare tutti bambini. A chiudere il viaggio culinario, il Bombolino di mezzanotte, ripieno di crema pasticcera al limone, servito con un gin & tonic nel suggestivo ambiente della hall dell’hotel.

Il costo dell’esclusivo menù “250/100”

L’esclusivo menù “250/100” che chef Davide Scabin serve al ristorante Carignano di Torino è disponibile al prezzo di 260 euro. È, inoltre, possibile abbinare un’esperienza enologica e sensoriale completa con una selezione di vini, spirits e acque premium al costo aggiuntivo di 140 euro. Data l’eccezionalità dell’evento, la prenotazione può avvenire esclusivamente online. Il ristorante Carignano, all’interno del Grand Hotel Sitea, ha scelto di offrire esclusivamente questo menù degustazione per il centenario, senza la possibilità di optare per un menù à la carte.