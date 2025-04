Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha pensato un menu speciale per festeggiare Pasqua 2025 sia al suo Bistrot Torino sia a Villa Crespi, sul Lago d'Orta

Pasqua 2025 si avvicina e, come ogni anno, molti grandi chef italiani pensano a esperienze culinarie speciali per celebrare questa ricorrenza. Tra questi, Antonino Cannavacciuolo non poteva mancare. Lo chef ha così ideato proposte ad hoc per i suoi ospiti, sia al Bistrot di Torino che nell’elegante cornice di Villa Crespi, sul Lago d’Orta.

Il menu di Pasqua al Bistrot di Torino

Nel cuore di Torino, il Cannavacciuolo Bistrot propone un menu di Pasqua pensato per coniugare raffinatezza e spirito familiare. Il pranzo festivo si apre con un benvenuto dello chef, una piccola creazione pensata per preparare il palato al viaggio gastronomico. A seguire, il branzino viene proposto abbinato al cocco e agli asparagi, a simboleggiare il passaggio dall’inverno alla primavera, con sapori freschi e armonici. Si continua con terrina di patate, spinaci e caprino e con i plin (ovvero ravioli piemontesi rivisitati) che vengono accompagnati da fave, provolone del monaco e menta.

Il secondo piatto celebra l’agnello, protagonista immancabile della tavola pasquale, proposto in abbinamento con carciofi e limone. Il pre-dessert prepara il terreno al gran finale: il dolce di Pasqua firmato Cannavacciuolo. Il menu è disponibile al prezzo di 150 euro. È possibile accompagnare i piatti con un percorso di degustazione vini selezionati in abbinamento, il cui costo è disponibile su richiesta presso la struttura.

Per chi desidera il Bistrot Torino offre sempre altre due alternative: il menu “I Classici”, al costo di 120 euro, e “Questione di Attimi”, a 140 euro, entrambi con possibilità di abbinamento vini. Un’occasione perfetta per chi vuole vivere la cucina dello chef in una veste più libera.

Pasqua a Villa Crespi: lusso, relax e buona cucina sul Lago d’Orta

Chi desidera vivere una Pasqua all’insegna del relax e dell’eccellenza può scegliere il pacchetto speciale offerto da Villa Crespi, l’esclusiva dimora ottocentesca sul Lago d’Orta. Qui si trova anche il ristorante tre stelle Michelin dello chef. Il pacchetto pasquale prevede due notti in suite con vista lago, con colazione gourmet e cena speciale. Al momento dell’arrivo, gli ospiti troveranno in camera un dono speciale: la colomba artigianale di Pasqua 2025 realizzata nel laboratorio di Cannavacciuolo.

Il cuore del soggiorno è, però, la cena con il menu degustazione “Itinerario”, da vivere nel celebre ristorante di Villa Crespi. Questo è considerato un vero viaggio nei sapori. Il menu “Itinerario”, infatti, costa 280 euro a persona e comprende piatti come Linguina di Gragnano, calamaretti, salsa al pane di segale, la Triglia, cavolo nero, provola affumicata e il Cilindro di pasta alla genovese, carciofo e topinambur. Le bevande non sono incluse nel pacchetto, ma gli ospiti possono contare su una carta vini d’eccellenza e su un servizio sommelier attento e professionale. In alternativa, su disponibilità, è possibile sostituire la cena con lo speciale menu di Pasqua della domenica.

Incluso nel pacchetto di pasquale anche un massaggio di coppia “Dolce Vita” della durata di 75 minuti nella Wellness Suite, un’esperienza di benessere pensata per rigenerare corpo e mente. Per chi desidera arricchire ulteriormente il soggiorno, Villa Crespi propone una serie di servizi extra su prenotazione come un tour guidato alla scoperta del borgo medievale di Orta, del Sacro Monte e dell’isola di San Giulio. È possibile anche il noleggio di e-bike per esplorare il territorio in modo sostenibile o fare un’esperienza di degustazione vini nelle colline del Piemonte.