Quanto costa un caffè in Italia: prezzi e città più (e meno) care

In Italia continua a salire il prezzo del caffè: uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi, in collaborazione con Assoutenti, ha rivelato che nel giro di quattro anni i prezzi sono saliti di oltre il 19% nei bar delle grandi città italiane. Se nel 2021 una tazzina di espresso costava in media 1,03 euro, a gennaio del 2025 ha toccato quota 1,22 euro. Scopriamo quali sono le città con i prezzi più alti e più bassi del caffè.