Svolta per Punta Bianca, splendida distesa di marna bianca sulla costa di Agrigento, ritenuta la “sorella minore” della Scala dei Turchi: a 25 anni di distanza dalla prima richiesta (e subito dopo l’appello social lanciato da Belen Rodriguez), la Regione Sicilia ha dato la sua approvazione alla partenza dell’iter per l’istituzione di una riserva naturale in quest’area.

Nell’agosto 2021, Punta Bianca era stata anche vandalizzata: qualcuno si era introdotto nella casa presente nel sito agrigentino provocando il crollo della scala interna. In quell’occasione, anche l’associazione Mareamico aveva lanciato un appello per l’istituzione di una riserva naturale.

Sicilia, riserva naturale a Punta Bianca: l’annuncio del presidente Musumeci

In una nota pubblicata sul sito della Regione Sicilia, il presidente Nello Musumeci ha dichiarato: “Abbiamo voluto dare un impulso definitivo alla procedura per porre sotto tutela un’altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita nell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile anche se non ingessata. Per i Comuni interessati sarà una nuova opportunità di sviluppo, nel rispetto del paesaggio”.

Nella nota della Regione Sicilia si legge che il via libera riguarda l’iter “per la creazione dell’area protetta su circa 300 ettari ricadenti tra Agrigento e Palma di Montechiaro, attraverso l’inserimento nel Piano regionale dei parchi e delle riserve”.

L’appello di Belen Rodriguez per Punta Bianca

L’annuncio della Regione Sicilia è arrivato due giorni dopo un post pubblicato su ‘Instagram’ da Belen Rodriguez, nel quale la showgirl aveva lanciato un appello proprio al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci per l’istituzione della riserva naturale a Punta Bianca, la “sorella minore” della Scala dei Turchi.

Queste le parole di Belen Rodriguez: “Abbiamo scelto come location della prossima campagna di Hinnominate, Punta Bianca. È un luogo meraviglioso e unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla Regione Sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al Presidente Musumeci, affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale”.

Belen Rodriguez ha poi successivamente commentato l’annuncio della Regione Sicilia. Sempre su ‘Instagram’, ma in una Story, la showgirl ha scritto a proposito dell’istituzione della Riserva Naturale nel sito in provincia di Agrigento: “Non vado fiera di tante cose, ma questa è una di quelle“.