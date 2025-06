Prezzi stabilimenti estate 2025, quali sono i più cari in Italia

Nuovo appuntamento con il monitoraggio dei servizi balneari per la stagione estiva, realizzato dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori in collaborazione con la Fondazione Isscon: dall’analisi dei prezzi relativi agli stabilimenti balneari in Italia per l’estate 2025, sono emerse le regioni più care e quelle con gli aumenti più significativi rispetto all’anno precedente. Nel nostro Paese, nel giro di un anno, i prezzi sono saliti del 2,3%.