Sono state rese note le medaglie d’oro e d’argento di The Champagne & Sparkling Wine World Championships, le cosiddette “Olimpiadi delle Bollicine”. L’Italia ha trionfato sui “rivali” della Francia, conquistando 58 medaglie d’oro contro le 52 ottenute dai “cugini” transalpini.

Ferrari, inoltre, si è aggiudicata il titolo di “Sparkling Wine Producer of the Year“. Tom Stevenson, creatore dei Champagne Sparkling Wine World Championships e massimo esperto di “bollicine“, ha commentato così la notizia: “Congratulazioni a Ferrari Trento per avere conquistato il titolo di Sparkling Wine Producer of the Year 2021: un fantastico premio per un fantastico produttore!”.

Di seguito, ecco l’elenco completo delle medaglie d’oro e d’argento conquistate dalle “bollicine italiane” ai The Champagne & Sparkling Wine World Championships.

The Champagne & Sparkling Wine World Championships: le medaglie

Abate Nero

– SILVER Abate Nero NV Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Pinot Noir (Rosé, 7g RS)

– GOLD Altemasi 2017 Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 6.3g RS)

– GOLD Altemasi 2016 Blanc de Noir

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Pinot Noir (White, 5.6g RS)

– GOLD Altemasi 2013 Graal Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS)

– SILVER Altemasi 2017 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 5.9g RS)

– SILVER Altemasi 2015 Pas Dosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (White, 0.6g RS)

– SILVER Altemasi 2013 Graal

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS)

Andreola di Pola Stefano

– GOLD Andreola 2020 Dirupo Brut

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (150cl, 11.5%)

100% Glera (White, 7g RS)

– GOLD Andreola 2020 Dirupo Brut

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 10g RS)

– GOLD Andreola 2020 Dirupo Extra Dry

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 17g RS)

– GOLD Andreola 2020 Vigna Ochera Rive di Rolle

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 24g RS)

– SILVER Andreola 2020 26° Primo Rive di Col San Martino

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 0g RS)

– SILVER Andreola 2020 Cartizze

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore di Cartizze, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 26g RS)

– SILVER Andreola 2020 Col del Forno Rive di Refrontolo

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive, Veneto, Italy (150cl, 11.5%)

100% Glera (White, 7g RS)

– SILVER Andreola 2020 Col del Forno Rive di Refrontolo

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore Rive, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 7g RS)

– SILVER Andreola 2020 Sesto Senso

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 19g RS)

Barboglio de Gaioncelli

SILVER Barboglio de Gaioncelli 2014 Claro

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

60% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 20% Pinot Noir (White, 1g RS)

– SILVER Bellussi 2020 Brut

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11%)

100% Glera (White, 9g RS)

– SILVER Biancavigna 2020 Extra Dry

Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 16g RS)

– SILVER Bonfadini Franciacorta 2015 Aurora Rosé

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (Rosé, 5g RS)

– GOLD Borgo dei Posseri 2017 Tananai

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 6g RS)

– GOLD Borgo dei Posseri 2015 Tananai Zero

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir (White, 2g RS)

Bosca

– SILVER Bosca NV Asti Secco Esploro

Piemonte, Italy (75cl, 11%)

100% Moscato (White, 21g RS)

– GOLD Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Dosage Zéro

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.9%)

65% Chardonnay, 22% Pinot Noir, 13% Pinot Bianco (White, 1g RS)

– GOLD Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.9%)

65% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 15% Pinot Noir (White, 1.3g RS)

– GOLD Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.9%)

65% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 15% Pinot Noir (White, 1.3g RS)

– GOLD Ca’ del Bosco 2011 Annamaria Clementi Rosé

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.9%)

100% Pinot Noir (Rosé, 1.1g RS)

– GOLD Ca’ del Bosco 2006 Vintage Collection Dosage Zéro R.S.

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

55% Chardonnay, 20% Pinot Noir, 25% Pinot Bianco (White, 1g RS)

– SILVER Ca’ del Bosco NV Cuvée Prestige Edizione 43

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.9%)

84% Chardonnay, 14% Pinot Noir, 2% Pinot Bianco (White, 1g RS)

– SILVER Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Brut

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.8%)

55% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 15% Pinot Bianco (White, 1.5g RS)

– SILVER Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Brut

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.8%)

55% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 15% Pinot Bianco (White, 1.5g RS)

– SILVER Ca’ del Bosco 2016 Vintage Collection Satèn

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.8%)

85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 1g RS)

Cantina di Santa Croce

– SILVER Cantina di Santa Croce 2020 Secco

Salamino di Santa Croce DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 10.8%)

100% Salamino (Red, 12g RS)

– SILVER Cantina di Sorbara NV 960 Castello

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%)

100% Lambrusco Grasparossa (Red, 8g RS)

– SILVER Cantina d’Isera 2016 1907 Extra Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 1g RS)

– SILVER Cantina Romanese 2016 Romanese

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 6.5g RS)

– GOLD Cantina Settecani NV Tradizione Amabile

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 8%)

100% Lambrusco Grasparossa (Red, 45g RS)

– GOLD Cantina Settecani NV Vini del Re Grasparossa

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%)

100% Lambrusco Grasparossa (Red, 10g RS)

Cantina Sociale di Trento

– GOLD Cantina Sociale di Trento NV Cuvée 600 Uno

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

– SILVER Cantine Monfort NV Monfort Cuvée’85

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

90% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 6g RS)

– GOLD Cantine Riunite NV Semisecco Biologico “Righi”

Lambrusco di Modena DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 10%)

40% Lambrusco Grasparossa, 40% Lambrusco Salamino, 10% Lambrusco Maestri, 10% Lambrusco Marani (Red, 20g RS)

– SILVER Castello Bonomi NV Cuvée22

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8g RS)

– SILVER Cembra Cantina di Montagna NV Oro Rosso

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 5.2g RS)

– GOLD Centinari NV Dosage Zero

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1.7g RS)

– SILVER Cesarini Sforza 2013 1673 Riserva

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 2.3g RS)

– SILVER Cesarini Sforza 2013 1673 Riserva

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 2.3g RS)

– SILVER Cesarini Sforza 2011 Aquila Reale

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 2.5g RS)

Chiarli 1860

– GOLD Chiarli 1860 2020 Villa Cialdini Grasparossa

Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.5%)

100% Lambrusco Grasparossa (Red, 12g RS)

– SILVER Cleto Chiarli NV Pruno Nero

Lambrusco di Modena DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 10%)

50% Lambrusco Grasparossa, 50% Lambrusco Salamino (Red, 18g RS)

Cleto Chiarli

– SILVER Cleto Chiarli 2020 Vecchia Modena Premium

Lambrusco di Sorbara DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.5%)

100% Lambrusco di Sorbara (Red, 8g RS)

– SILVER Cleto Chiarli 2020 Vigneto Cialdini

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.5%)

100% Lambrusco Grasparossa (Red, 12g RS)

Corte Manzini

– SILVER Corte Manzini NV Amabile

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 9%)

100% Lambrusco Grasparossa (Red, 45g RS)

– SILVER Corte Manzini NV Secco

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%)

100% Lambrusco Grasparossa (Red, 10g RS)

Corvée

– SILVER Corvée 2013 Opera Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5.5g RS)

– SILVER Cuvage NV Acquesi Asti+T105

Piemonte, Italy (75cl, 7%)

100% Moscato (White, 100g RS)

– SILVER Cuvage 2017 Nebbiolo d’Alba DOC Rosé Brut Metodo Classico

Piemonte, Italy (75cl, 12%)

100% Nebbiolo (Rosé, 10g RS)

Daldin

– SILVER Daldin NV Mesai Extra Dry

Prosecco Treviso DOC, Veneto, Italy (75cl, 11%)

100% Glera (White, 14g RS)

– GOLD Derbusco NV Doppio Erre Di

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12%)

85% Chardonnay, 15% Pinot Noir (White, 3.4g RS)

– SILVER Derbusco 2013 Le Millèsime

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12%)

80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 2.5g RS)

Vettoretti

– SILVER Vettoretti NV Brut

Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 10g RS)

– SILVER Vettoretti NV Extra Dry

Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 15.4g RS)

Ferghettina

– SILVER Ferghettina 2013 Riserva 33

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1g RS)

– GOLD Ferrari NV Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– GOLD Ferrari NV Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– GOLD Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– GOLD Ferrari NV Maximum Blanc de Blancs

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– GOLD Ferrari NV Maximum Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay (Rosé, 6g RS)

– GOLD Ferrari 2015 Perlé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

– GOLD Ferrari 2015 Perlé Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS)

– GOLD Ferrari 2014 Perlé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

– GOLD Ferrari 2012 Perlé Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 3g RS)

– GOLD Ferrari 2012 Perlé Nero

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (White, 2.7g RS)

– GOLD Ferrari 2011 Perlé Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

– GOLD Ferrari 2008 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

– SILVER Ferrari 2015 Perlé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

– SILVER Ferrari 2015 Perlé Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

80% Pinot Noir, 20% Chardonnay (Rosé, 4g RS)

– SILVER Ferrari 2013 Perlé Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 3g RS)

– SILVER Ferrari 2012 Perlé Nero

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (White, 2.7g RS)

– SILVER Ferrari 2012 Riserva Lunelli

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2.7g RS)

– SILVER Ferrari 2011 Perlé Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

– SILVER Ferrari 2007 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1.5g RS)

– SILVER Ferrari 2006 Giulio Ferrari Riserva del Fondatore

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 1.5g RS)

Follador di Rossi

– GOLD Follador 2020 Extra Dry

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 15g RS)

– SILVER Follador 2020 Cru “Torri di Credazzo” Extra Dry

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 13g RS)

Fondazione Edmund Mach

– SILVER Mach 2016 Riserva del Fondatore

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13.0%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 5g RS)

– SILVER Francesco Bellei 2017 Brut Rosè

VSQ, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 12.5%)

60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (Rosé, 3g RS)

– GOLD Fratelli Berlucchi NV Brut 25

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7.7g RS)

– SILVER Fratelli Berlucchi 2016 Freccianera Brut

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.5%)

60% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 10% Pinot Noir (White, 7.5g RS)

– SILVER Fratelli Berlucchi 2016 Freccianera Satèn

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7.6g RS)

Guido Berlucchi

– GOLD Guido Berlucchi NV 61 Rosé

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.5%)

60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (Rosé, 8g RS)

– SILVER Guido Berlucchi 2014 61 Nature Rosé

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

100% Pinot Noir (Rosé, 0g RS)

Kettmeir

– GOLD Kettmeir 2015 Pas Dosé Alto Adige Doc

Alto Adige DOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

50% Pinot Bianco, 40% Chardonnay, 10% Pinot Noir (White, 0g RS)

– SILVER La Tordera 2020 Otreval Rive di Guia

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 12%)

95% Glera, 5% Verdiso (White, 0g RS)

– GOLD Lantieri de Paratico NV Brut

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

80% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 10% Pinot Bianco (White, 5.5g RS)

– GOLD Lantieri de Paratico NV Extra Brut

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 3.5g RS)

– GOLD Lantieri de Paratico NV Satèn

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– GOLD Lantieri de Paratico 2017 Brut Arcadia

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 6g RS)

– SILVER Lantieri de Paratico NV Nature

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 1.5g RS)

– SILVER Lantieri de Paratico NV Satèn

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

Le Fade

– GOLD Le Fade NV Extra Dry

Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11%)

95% Glera, 3% Bianchetta, 2% Verdiso (White, 14.5g RS)

– SILVER Letrari 2015 Dosaggio Zero Riserva

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir (White, 0g RS)

– GOLD Lombardini 2020 Il Campanone

Lambrusco Reggiano DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.22%)

80% Lambrusco Salamino, 20% Lambrusco Marani (Red, 8.23g RS)

– SILVER Lombardini NV Nubilaia

Lambrusco Reggiano DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.63%)

100% Lambrusco Salamino (Red, 9.8g RS)

– SILVER Lombardini 2020 Brut

Lambrusco Reggiano DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.73%)

85% Lambrusco Salamino, 15% Lambrusco Maestri (Red, 8.18g RS)

– SILVER Lombardini 2018 Del C’Era Una Volta

Lambrusco di Sorbara DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.36%)

100% Lambrusco di Sorbara (Red, 7.9g RS)

Luca Ricci

– SILVER Luca Ricci NV Brut

Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11%)

95% Glera, 2% Verdiso, 3% Bianchetta (White, 9g RS)

– SILVER Luca Ricci NV Extra Dry

Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11%)

95% Glera, 3% Verdiso, 2% Bianchetta (White, 14.5g RS)

Marchesi di Ravarino

– SILVER Marchesi di Ravarino 2020 Baby Magnum

Lambrusco di Sorbara DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 12.5%)

100% Lambrusco di Sorbara (Rosé, 0g RS)

– SILVER Maso dei Chini 2016 Inkino Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 6.5g RS)

– GOLD Maso Martis 2014 Rosé Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

100% Pinot Noir (Rosé, 5g RS)

– GOLD Maso Martis 2010 Madame Martis

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13.4%)

70% Pinot Noir, 25% Chardonnay, 5% Meunier (White, 7.2g RS)

– SILVER Maso Martis 2016 Brut Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5 %)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 6g RS)

– SILVER Maso Martis 2016 Monsieur Martis

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.6%)

100% Meunier (Rosé, 5.3g RS)

Maso Poli

– SILVER Maso Poli 2014 Riserva

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

80% Chardonnay, 20% Pinot Noir (White, 4g RS)

– SILVER Medici Ermete 2020 Concerto Reggiano Lambrusco Doc

Reggiano Lambrusco DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.5%)

100% Lambrusco Salamino (Red, 8g RS)

– GOLD G. Milazzo NV Nature – V1

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

– GOLD G. Milazzo NV Terre Della Baronia Gran Cuvée – V2

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– GOLD G. Milazzo 2015 Federico Ii

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– GOLD G. Milazzo 2011 Federico Ii

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– GOLD G. Milazzo 2010 Federico Ii

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Nature – V1A

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Nature – V2

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Nature – V2A

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Nature – V3A

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Nature – V4A

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Nature – V5A

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Riserva V38Ag – V1

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Riserva V38Ag – V4

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Riserva V38Ag – V5

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7g RS)

– SILVER G. Milazzo NV Terre Della Baronia Gran Cuvée – V0

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

– SILVER G. Milazzo 2011 Federico Ii – V2

Campobello di Licata VSQ, Sicily, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 6g RS)

Montelliana

– SILVER Montelliana NV Extra Dry

Prosecco Treviso DOC, Veneto, Italy (75cl, 11%)

100% Glera (White, 15g RS)

– SILVER Moser NV 51.151

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 6.7g RS)

– SILVER Moser 2014 Brut Nature

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 1.2g RS)

Nino Franco

– GOLD Nino Franco NV Rustico

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11%)

100% Glera (White, 11g RS)

– GOLD Nino Franco 2020 Cartizze

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore di Cartizze, Veneto, Italy (75cl, 11%)

100% Glera (White, 30g RS)

– SILVER Nino Franco 2020 Vigneto Della Riva di San Floriano

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 12%)

100% Glera (White, 9g RS)

Paladin

– SILVER Paladin 2020 Extra Dry

Prosecco DOC, Veneto, Italy (75cl, 11%)

85% Glera, 15% Chardonnay (White, 14.5g RS)

– SILVER Paltrinieri 2020 Leclisse

Lambrusco di Sorbara DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%)

100% Lambrusco Sorbara (Red, 0.4g RS)

– SILVER Pedroni NV Bolle Rosé Lambrusco Emilia Igp Spumante Rosato

Emilia IGP, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%)

100% Lambrusco (Rosé, 10g RS)

– SILVER Pedroni NV Bolle Rosse Lambrusco Emilia Igp Spumante Rosso

Lambrusco Emilia IGP, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11%)

100% Lambrusco (Red, 11g RS)

Pedrotti Spumanti

– SILVER Pedrotti NV Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 8.3g RS)

– SILVER Perlino NV Prosecco

Prosecco DOC, Veneto, Italy (75cl, 11%)

100% Glera (White, 15g RS)

– SILVER Pezzuoli 2020 Pietrachiara

Lambrusco di Sorbara DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.3%)

100% Lambrusco Sorbara (Rosé, 9.9g RS)

– SILVER Pezzuoli 2020 Pietrarossa

Lambrusco di Sorbara DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.5%)

100% Lambrusco Sorbara (Red, 8.9g RS)

– SILVER Pezzuoli 2020 Pietrascura

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.5%)

100% Lambrusco Grasparossa (Red, 11.5g RS)

Quintopasso

– SILVER Quintopasso 2018 Maestro

Lambrusco di Sorbara DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 12%)

100% Lambrusco di Sorbara (Red, 5g RS)

– GOLD Revì 2016 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 13%)

75% Chardonnay, 25% Pinot Noir (White, 6g RS)

– SILVER Revì 2015 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (Jeroboam, 12.5 %)

75% Chardonnay, 25% Pinot Noir (White, 6g RS)

– SILVER Revì 2015 Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 13%)

20% Chardonnay, 80% Pinot Noir (Rosé, 8g RS)

– SILVER Romantica NV Rosé

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay (Rosé, 6g RS)

Romantica

– SILVER Romantica 2016 Satèn

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4.9g RS)

– SILVER Rotaliana Cantina NV R

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

– SILVER Rotari NV Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.2g RS)

– SILVER Rotari NV Cuvee 28 Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.1g RS)

– SILVER Rotari NV Cuvee 28 Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (Rosé, 8g RS)

– SILVER Rotari NV Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

85% Pinot Noir, 15% Chardonnay (Rosé, 8.5g RS)

– SILVER Rotari 2016 Brut Riserva Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 8.3g RS)

– SILVER Rotari 2016 Brut Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

75% Pinot Noir, 25% Chardonnay (Rosé, 7.9g RS)

– SILVER Rotari 2015 AlpeRegis Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

85% Pinot Noir, 15% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

– SILVER Rotari 2015 AlpeRegis Rosé Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

85% Pinot Noir, 15% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

– SILVER Rotari 2015 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 7.6g RS)

– SILVER Rotari 2015 Rosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

90% Pinot Noir, 10% Chardonnay (Rosé, 6.5g RS)

– SILVER Rotari 2014 AlpeRegis Extra Brut Magnum

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (150cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4.4g RS)

– SILVER Rotari 2014 AlpeRegis Extrabrut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4.2g RS)

– SILVER Rotari 2014 AlpeRegis Pas Dosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 13%)

100% Chardonnay (White, 2g RS)

Ruggeri

– SILVER Ruggeri NV Giall’Oro

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11%)

100% Glera (White, 16g RS)

– SILVER Ruggeri 2020 Giustino B

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 17g RS)

Sanfeletto

– GOLD Sanfeletto 2020 Sanpiero Rive di San Pietro di Feletto

Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 12%)

100% Glera (White, 5g RS)

– SILVER Sanfeletto NV Brut

Conegliano Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 7g RS)

– SILVER Sanfeletto 2020 Bosco di Fratta

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 13g RS)

– SILVER Sanfeletto 2020 RoseBlanc

Prosecco DOC, Veneto, Italy (75cl, 12%)

90% Glera, 10% Pinot Noir (Rosé, 9g RS)

Santus

– SILVER Santus 2015 Dosaggiozero

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 1g RS)

– SILVER Seiterre NV Maso Bianco

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 7.17g RS)

– SILVER Simoncelli 2016 Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.7%)

100% Chardonnay (White, 5g RS)

– SILVER Tenuta Maso Corno 2016 Giulio Larcher Pas Dosé

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 2.9g RS)

– GOLD Ugo Vezzoli 2015 Extra Brut Limited Edition

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

100% Chardonnay (White, 4g RS)

– GOLD Valdo NV Cuvée di Boj

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 10g RS)

– SILVER Ventiventi 2018 Blanc de Blancs

Pignoletto di Modena DOC, Emilia-Romagna, Italy (75cl, 11.5%)

100% Pignoletto (White, 3g RS)

– GOLD Vigneti Cenci NV Zero Pas Dosé

Franciacorta DOCG, Lombardy, Italy (75cl, 12.5%)

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir (White, 0g RS)

– GOLD Villa Corniole 2017 Salísa Brut

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 4.6g RS)

– SILVER Villa Corniole 2016 Salísa Zero

TrentoDOC, Trentino-Alto Adige, Italy (75cl, 12.5 %)

100% Chardonnay (White, 0.3g RS)

Villa Sandi

– SILVER Villa Sandi 2020 Extra Brut

Valdobbiadene DOCG Prosecco Superiore, Veneto, Italy (75cl, 11.5%)

100% Glera (White, 3g RS)

– SILVER Villa Sandi 2020 Rosé Brut

Prosecco DOC, Veneto, Italy (75cl, 11%)

90% Glera, 10% Pinot Noir (Rosé, 10g RS)

– SILVER Villa Sandi 2014 Opere Trevigiane Riserva

VSQ, Veneto, Italy (75cl, 12%)

60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (White, 10g RS)