In attesa di capire come potrà essere festeggiato il Natale 2020 alla luce dell’emergenza Coronavirus, la guida Sparkle 2021 ha svelato i migliori spumanti secchi italiani per un perfetto brindisi natalizio.

Diverse le novità rispetto all’edizione 2020. Nella nuova guida sono in tutto 87 le “5 Sfere“, cioè le etichette che hanno ottenuto il top della valutazione. La regione più rappresentata nella lista dei migliori spumanti italiani è la Lombardia, con 31 “5 Sfere”, davanti al Veneto, dove si trovano le Colline del Prosecco patrimonio Unesco (18 “5 Sfere”), e al Trentino (16 “5 Sfere”, alle quali si aggiungono le 4 dell’Alto Adige).

Il Piemonte conta 10 “5 Sfere”, la Puglia 3 e l’Abruzzo 2. Friuli Venezia Giulia, Umbria e Lazio hanno un’etichetta premiata ciascuna.

Migliori spumanti italiani: le 5 Sfere della Guida Sparkle 2021

Piemonte

Alta Langa Riserva Cuvée Aurora 100 mesi Pas Dosé 2010 Banfi

Alta Langa Cuvée Valentina Nature 2016 Bel Colle

Alta Langa Pas Dosé Brut Nature 2013 Giulio Cocchi

Alta Langa Rösa Brut 2016 Giulio Cocchi

Alta Langa Riserva Zero Pas Dosé 2014 Enrico Serafino

Alta Langa Riserva Cuvée 60 Mesi Brut 2011 Gancia

Alta Langa Riserva Cuvée 120 Mesi Brut 2008 Gancia

Alta Langa Matteo Giribaldi Brut 2016 Mario Giribaldi

Soldati La Scolca D’Antan Rosé Brut 2008 La Scolca

Caluso Cuvée Tradizione 1968 Brut 2013 Orsolani

Lombardia

Franciacorta Essence Satèn Antica Fratta

Franciacorta Naturae Edizione 2016 Barone Pizzini

Franciacorta Riserva Vittorio Moretti Extra Brut 2013 Bellavista

Franciacorta Riserva Palazzo Lana Extreme Extra Brut 2009 Guido Berlucchi

Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Dosage Zéro 2010 Ca’ del Bosco

Franciacorta Riserva Cuvée Annamaria Clementi Rosé Extra Brut 2010 Ca’ del Bosco

Franciacorta Riserva Vintage Collection Dosage Zéro Noir 2011 Ca’ del Bosco

Franciacorta Cuvée Monogram Zero 2016 Castel Faglia

Franciacorta Riserva Lucrezia Etichetta Nera Extra Brut 2008 Castello Bonomi

Franciacorta Eronero Brut 2012 Ferghettina

Franciacorta Extra Brut 2014 Ferghettina

Franciacorta Riserva Casa delle Colonne Brut 2013 Fratelli Berlucchi

Franciacorta Mariadri Extra Brut 2012 I Barisèi

Franciacorta Zero La Fiorita

Franciacorta Secolo Novo Brut 2012 Le Marchesine

Franciacorta Riserva Døm Dosaggio Zero 2012 Mirabella

Franciacorta Riserva QZero Dosaggio Zero 2013 Quadra

Franciacorta Museum Release Extra Brut 2009 Ricci Curbastro

Franciacorta Dosaggio Zero 2015 Santus

Franciacorta Riserva Lorenzo Ambrosini Extra Brut 2010 Tenuta Ambrosini

Franciacorta Comarì del Salem Extra Brut 2013 Uberti

Franciacorta Magnificentia Satèn 2016 Uberti

Franciacorta Quinque Extra Brut Uberti

Franciacorta Diamant Pas Dosé 2015 Villa Franciacorta

Franciacorta Riserva Selezione Brut 2011 Villa Franciacorta

Lugana Brut Nature 2012 Perla del Garda

Oltrepò Pavese Metodo Classico Pinot Nero Tre Gran Lustry D.T. Extra Brut 2004 Marchesi di Montalto

Farfalla Noir Collection Pinot Noir Extra Brut Ballabio

Fusion Brut Fratelli Giorgi

Nature Monsupello

Pinot Nero Brut Rossetti & Scrivani

Trentino

Trento Riserva Cuvée dell’Abate Brut 2009 Abate Nero

Trento Riserva Graal Brut 2013 Altemasi

Trento Riserva Brut 2015 Bellaveder

Trento Riserva Aquila Reale Brut 2010 Cesarini Sforza

Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Extra Brut 2009 Ferrari

Trento Giulio Ferrari Riserva del Fondatore Rosé Extra Brut 2008 Ferrari

Trento Riserva Lunelli Extra Brut 2012 Ferrari

Trento Riserva Perlé Nero Extra Brut 2012 Ferrari

Trento Riserva del Fondatore 976 Brut 2009 Letrari

Trento Riserva Dosaggio Zero 2014 Letrari

Trento Riserva Madame Martis Brut 2010 Maso Martis

Trento Rosé Extra Brut 2016 Maso Martis

Trento Brut Nature 2014 Moser

Trento Riserva Erminia Segalla Extra Brut 2011 Pisoni

Trento Riserva Alpe Regis Pas Dosé 2014 Rotari

Trento Riserva Flavio Brut 2012 Rotari

Alto Adige

Alto Adige Talento Cuvée Marianna Extra Brut Arunda

Alto Adige 600 Blanc de Blancs Pas Dosé 2014 Cantina Kurtatsch

Alto Adige Riserva 1919 Extra Brut 2014 Kettmeir

Alto Adige Riserva Comitissa Pas Dosé 2016 Lorenz Martini

Veneto

Valdobbiadene Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino Asciutto 2019 Adami

Valdobbiadene Rive di Farra di Soligo Col Credas Extra Brut 2019 Adami

Valdobbiadene Cartizze Dry 2019 Andreola

Valdobbiadene Rive di Soligo Mas de Fer Extra Dry 2019 Andreola

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry 2019 BiancaVigna

Valdobbiadene Prosecco Superiore Rive di Collalto Extra Dry 2019 Borgoluce

Valdobbiadene Prosecco Superiore Ius Naturae Brut 2019 Bortolomiol

Valdobbiadene Superiore di Cartizze Dry 2019 Col Vetoraz

Valdobbiadene Suprème Dry 2019 Le Bertole

Conegliano Valdobbiadene 20.10 Brut 2019 Le Manzane

Valdobbiadene Prosecco Superiore Ruio Brut 2019 Malibràn

Valdobbiadene Prosecco Superiore Giustino B. Extra Dry 2019 Ruggeri

Valdobbiadene Prosecco Superiore Particella 68 Brut Sorelle Bronca

Valdobbiadene Prosecco Superiore Uvaggio Storico Dry Val d’Oca

Valdobbiadene Cuvée di Boj Brut Valdo

Valdobbiadene Superiore di Cartizze La Rivetta Brut 2019 Villa Sandi

Lessini Durello Riserva Cuvée Augusto Dosaggio Zero 2013 Dal Cero

Opere Riserva Brut 2013 Villa Sandi

Friuli Venezia Giulia

Talento Dialogo di Cantalfieri Blanc de Noir Brut 2016 Cantarutti Alfieri

Umbria

Collezione Riesling Brut 2007 La Palazzola-Grilli

Lazio

Aladoro Brut Vigne del Patrimonio

Abruzzo

Brut Marramiero

Rosé Brut Marramiero

Puglia

Daunia Bombino Bianco RN Brut 2016 d’Araprì

Gran Cuvée XXI secolo Brut 2014 d’Araprì

La Dama Forestiera Nature 2015 d’Araprì.