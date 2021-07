Da nord a sud, l’Italia è caratterizzata da splendidi tratti di costa e mari cristallini. Quali sono le più belle spiagge del Paese dove trascorrere le vacanze? Ecco la nuova classifica con la Top 10 delle migliori località balneari italiane per l’estate 2021.

Le migliori spiagge d’Italia 2021

Come ogni anno, è giunto il momento di scegliere le spiagge più belle per la stagione estiva. Ad aver stilato la nuova classifica è Holidu, il portale di ricerca per case vacanza: per individuare le località da inserire nella Top 10, è stato necessario un lungo lavoro di indagine.

Il primo passo è stato selezionare le spiagge presenti su Google Maps con un punteggio superiore alle 4 stelle e almeno 100 recensioni degli utenti. Quindi, è stato necessario filtrare i risultati combinando i dati relativi alla quantità e alla qualità del punteggio delle recensioni. L’intero procedimento è stato effettuato nel mese di luglio, e include anche le recensioni ricevute negli ultimi giorni.

Questa complessa indagine ha portato alla classifica delle più belle località balneari d’Italia per l’estate 2021, un elenco perfetto per chi vuole trascorrere queste vacanze senza allontanarsi troppo da casa, senza rinunciare tuttavia a panorami stupendi e ad un’eccellente qualità nei servizi offerti.

La Top 10 delle spiagge italiane 2021

La classifica così stilata evidenzia quali sono le regioni italiane che possiedono le spiagge migliori. Spiccano, tra tutte, la Sardegna e la Sicilia: da sempre mete ambitissime per i turisti, le grandi isole possiedono il perfetto mix di mare cristallino, clima rovente e ottima scelta enogastronomica.

Anche la Toscana occupa posizioni importanti in classifica, grazie alle bellissime spiagge dell’isola d’Elba, una delle destinazioni turistiche più amate per l’estate. Il Veneto si posiziona solamente al sesto posto, con la spiaggia di Bibione – che è da sempre una delle migliori per chi ha bambini. Infine, la prima posizione spetta alla Liguria, con la sua incantevole Baia del Silenzio, a Sestri Levante.