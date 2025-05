Dall'Emilia Romagna alla Puglia, passando per la Toscana e la Sardegna: quali sono le migliori spiagge d'Italia per chi ama correre in riva al mare

Tra gli amanti dello sport all’aria aperta ce ne sono tanti che adorano correre sulla riva del mare, avvolti da una leggera brezza marina che rende l’esperienza ancora più piacevole.

Una corsa sulla spiaggia può portare diversi benefici e magari in molti ricordano le immagini di ‘Rocky III’, quando il protagonista interpretato da Sylvester Stallone, per ritrovare lo smalto perduto e prendersi la rivincita su Clubber Lang, decide di affidarsi alle cure dell’ex rivale diventato amico Apollo Creed, con il quale ingaggia un’epica gara di velocità sulla sabbia.

‘Men’s Health’ ha passato in rassegna i litorali italiani alla ricerca delle migliori spiagge per chi ama correre: nella lista ci sono lembi di costa situati in diverse zone del nostro Paese, ognuno con le proprie caratteristiche.

Quali sono le migliori spiagge d’Italia per chi ama correre

Ad aprire la lista delle migliori spiagge italiane per chi ama correre, stilata da ‘Men’s Health’, troviamo la spiaggi di Marina di Alberese: si trova all’interno del Parco Regionale della Maremma in Toscana, poco distante da Grosseto, e offre un contesto selvaggio e incontaminato. La sabbia è fine ma solida nelle prime ore del mattino, condizione ideale per allenarsi a contatto con la natura.

Si vola in Sardegna per la spiaggia di Chia, un vero e proprio paradiso per chi adora correre in riva al mare: situata tra le meraviglie della costa sud-occidentale dell’isola, è lunga, ampia e incorniciata da dune dorate e stagni abitati anche da fenicotteri rosa. A pochi metri dalla spiaggia troviamo anche dei sentieri sterrati.

Lungo il Delta del Po in Emilia Romagna c’è il Lido di Volano in provincia di Ferrara: correre all’interno della Riserva Naturale Statale del Gran Bosco della Mesola è un’esperienza unica, definita “quasi ipnotica” da ‘Men’s Health’. La spiaggia, si legge sul sito ufficiale del magazine, è “lunga e regolare, consente di impostare sessioni di fartlek, interval training o corsa lenta in piena sicurezza”.

I paradisi della Puglia per chi vuole correre in spiaggia

Nell’elenco delle migliori spiagge italiane per chi ama correre, ce ne sono due della Puglia a cominciare dalla Baia dei Turchi in Salento: si trova all’interno di un’area protetta ed è raggiungibile con una breve camminata. Una volta arrivati, si ha a disposizione tutto quello che serve per una corsa piacevole ed efficace.

A rendere l’esperienza ancora più soddisfacente è il clima del Salento, mite quasi tutto l’anno: un particolare non da poco per chi vuole allenarsi anche fuori stagione, lontano dalle folle che si riversano sulle coste durante l’estate.

Castellaneta Marina rappresenta la scelta migliore per chi vuole correre senza interruzioni: la spiaggia si trova sulla cosa ionica in provincia di Taranto ed è lunga oltre sette chilometri con una sabbia fine ma compatta, l’ideale per mantenere un buon ritmo di corsa vicino alla riva.

Come riferito da ‘Men’s Health’, la spiaggia di Castellaneta Marina offre tanto spazio e rettilinei perfetti per andare a lavorare su andature costanti o anche per preparare le gare sulle distanze medie. Il tutto in un ambiente tranquillo, con una pineta che corre parallela e garantisce sia ombra che silenzio.