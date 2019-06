Il 22 giugno torna la Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia

Torna La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia, giunta ormai alla sua quarta edizione. Quest’anno si svolgerà il 22 giugno, il primo sabato successivo al solstizio d’estate.

Cresce l’attesa per La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2019, ad un anno di distanza dall’edizione passata che ha raccolto grandi consensi grazie ad una straordinaria partecipazione del pubblico per tutto il paese. Circa dodici mesi fa, le serate organizzate dall’Associazione Borghi più belli d’Italia hanno fatto registrare qualcosa come un milione di visitatori. Un traguardo importante per un evento che in pochi anni è riuscito a diventare uno dei più interessanti nel fitto panorama delle manifestazioni turistico-culturali di tutto lo stivale.

Il format di quest’anno, per tutti i borghi che aderiranno, ricalca in gran parte quello delle scorse edizioni. Si inizia con Borghi a lume di candela per poi passare ai menù degustazione a tema organizzati dai ristoranti, dalle enoteche e dalle cantine dei vari paesi. C’è curiosità per il dessert ufficiale dell’evento, nel 2019 intitolato “Pensiero d’Amore”. Realizzato dallo chef Donato Episcopo, il dolce verrà proposto in tutti i ristoranti dei Borghi del La Notte Romantica. Si prosegue con le visite tematiche e con l’intrattenimento che prevede concerti, danze, mostre, spettacoli e proiezioni cinematografiche. Il clou della serata saranno i fuochi pirotecnici, il bacio di mezzanotte e l’ormai celebre lancio dei palloncini.

Pur essendo una manifestazione rivolta soprattutto alle coppie di innamorati, quest’anno parte una nuova iniziativa dedicata anche ai single. Gli organizzatori vogliono che anche chi non ha ancora trovato la propria anima gemella possa festeggiare La Notte Romantica. Sono due i mini-eventi proposti che mirano alla socializzazione: il social walking, ovvero passeggiate e visite che coinvolgono uomini e donne single per stare insieme, conoscersi e al tempo stesso andare alla scoperta dei tesori dei borghi e il social game, una caccia al tesoro, individuale oppure a squadre.

Tra le novità de La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2019, c’è anche un’anteprima, in programma il 21 giugno in concomitanza della Giornata Europea della Musica. Per l’occasione, i borghi organizzeranno iniziative musicali completamente dedicate all’amore e al romanticismo. Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, è tutto pronto per vivere la notte più romantica d’estate tra le atmosfere suggestive dei borghi che splendo a lume di candela. Sul sito ufficiale dei Borghi più belli d’Italia l’elenco con tutte le location dove si terrà l’iniziativa