Tra i migliori vini rossi scelti dal Guardian, espressione di territori unici, tradizioni secolari e uve pregiate, spicca anche un vino italiano

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Nel vasto universo dei vini rossi, scegliere la bottiglia giusta può diventare una sfida per molti appassionati. A rendere più semplice questa scelta arriva David Williams, critico enogastronomico del celebre quotidiano inglese ‘The Guardian’: con un’attenta analisi, Williams ha individuato tre etichette definite “best buy”, inserendo anche un vino italiano che rappresenta il meglio della tradizione nostrana.

La top 3 dei vini rossi scelti dal Guardian

Il viaggio tra i migliori vini rossi consigliati dal ‘Guardian’ parte dalla Francia con lo Château Tour Marcillanet Haut-Médoc, un Bordeaux della prestigiosa denominazione Haut-Médoc. L’area, nota per il suo terroir unico composto da graves, argilla e calcare, la regione è celebre per i suoi vini ottenuti da cabernet sauvignon e merlot, i vitigni simbolo di Bordeaux. Spesso affinati in botti di rovere, gli Haut-Médoc si distinguono per i loro aromi di frutti rossi e neri, arricchiti da note di torrefazione, e per tannini che evolvono in una consistenza vellutata con il passare del tempo.

La seconda tappa ci porta in Argentina con il Mil Suelos La Verdad Malbec Buscado Vivo o Muerto, un blend di Malbec (80%) e Cabernet Franc (20%) proveniente dai migliori vigneti della Uco Valley, a Mendoza. Frutto della ricerca di Alejandro Sejanovich e Jeff Mausbach, questo vino combina terroir unici come i suoli vulcanici di Las Pareditas e quelli gessosi di Gualtallary; con note di more fresche, liquirizia e cioccolato fondente, si distingue per la freschezza e la tessitura tannica setosa. Prodotto in sole 2.500 bottiglie, rappresenta l’eccellenza vinicola argentina

Infine, il viaggio del ‘Guardian’ si conclude in Italia con il Rossojbleo dell’azienda siciliana Gulfi, un Nero d’Avola in purezza. Questo vino giovane, fresco e fragrante rappresenta un omaggio al territorio della Sicilia orientale e alle sue antiche tradizioni vitivinicole.

Il migliore vino rosso italiano da comprare secondo il Guardian

Tra i tre vini selezionati, il Rossojbleo si distingue per il ruolo centrale delle sue uve e il forte legame con il territorio siciliano. Vino biologico, prodotto dall’azienda Gulfi, rappresenta una nuova interpretazione del Nero d’Avola, il vitigno simbolo della Sicilia sud-orientale. L’obiettivo è quello di proporre una versione giovane, fresca e accessibile, senza perdere l’autenticità varietale e l’identità territoriale che contraddistinguono questo vitigno.

Le uve utilizzate per il Rossojbleo provengono dalle vigne di Ragoleti, situate su un altopiano dei Monti Iblei, a un’altitudine ideale per la coltivazione. Qui, su terreni calcarei ricchi di sabbie e argille, e in un clima fresco e temperato, il Nero d’Avola sviluppa una personalità unica. I grappoli accuratamente selezionati danno vita a un vino che unisce la leggerezza strutturale a una complessità aromatica ricca di frutti rossi, spezie e scorza d’arancia, con accenti di erbe aromatiche tipiche della macchia mediterranea.

La vinificazione avviene interamente in acciaio per preservare la freschezza del frutto e l’autenticità del terroir. Dopo una breve macerazione sulle bucce, il vino affina per otto mesi in serbatoi, mantenendo una struttura equilibrata e un profilo gustativo immediato e diretto. La sua freschezza e sapidità lo rendono ideale per accompagnare piatti di carne, formaggi stagionati, pasta e persino ricette della tradizione siciliana.

Il riconoscimento di David Williams, che ha inserito il Rossojbleo tra i migliori vini rossi da comprare per il ‘Guardian’, sottolinea l’eccellenza di questo prodotto. Con il suo gusto intenso e la sua struttura accattivante, il Rossojbleo conquista anche i palati più esigenti, rappresentando con orgoglio l’enologia italiana a livello internazionale.