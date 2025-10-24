I migliori vini d'Italia per le Guide L'Espresso 2026
di
Il Teatro Arcimboldi di Milano ha ospitato la cerimonia di premiazione della nuova edizione 2026 delle Guide L’Espresso. Oltre ai migliori ristoranti, sono stati eletti i migliori vini d’Italia: ecco le eccellenze da 110 cum laude, i vini che rappresentano il vertice dell’enologia italiana, le etichette capaci di unire identità, tecnica e poesia. Come si legge sul sito ufficiale de L’Espresso, i 110 cum laude “premiano l’equilibrio perfetto tra territorio e stile, tradizione e futuro” e rappresentano “il segno più alto del saper fare italiano nel mondo”.
POTREBBE INTERESSARTI
-
La teoria di Enzo Iacchetti sul lago Maggiore e la sua umoralità
-
Fungo dell’olivo, boom intossicati in Toscana: come riconoscerlo
-
Tutti i vip avvistati alla Milano Fashion Week del 2025
-
Le migliori aziende dove lavorare in Italia: la classifica 2026
-
Quanto costano i dolci di Cannavacciuolo per la Festa dei nonni
-
Quanto costano i dolci di chef Cracco per la Festa dei nonni 2025
-
Quando si riaccendono i riscaldamenti in Italia nel 2025
-
Perché Cracco ha perso una Stella Michelin: l'accusa dello chef
-
Perché coltivare avocado è diventato un affare in Italia