I migliori vini d'Italia per le Guide L'Espresso 2026

Il Teatro Arcimboldi di Milano ha ospitato la cerimonia di premiazione della nuova edizione 2026 delle Guide L’Espresso. Oltre ai migliori ristoranti, sono stati eletti i migliori vini d’Italia: ecco le eccellenze da 110 cum laude, i vini che rappresentano il vertice dell’enologia italiana, le etichette capaci di unire identità, tecnica e poesia. Come si legge sul sito ufficiale de L’Espresso, i 110 cum laude “premiano l’equilibrio perfetto tra territorio e stile, tradizione e futuro” e rappresentano “il segno più alto del saper fare italiano nel mondo”.