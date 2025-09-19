Tre Bicchieri 2026, i migliori vini d'Italia regione per regione

Alla scoperta di tutti i vini che hanno ottenuto il riconoscimento dei Tre Bicchieri nell'edizione 2026 della Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso

Anche quest’anno sono stati svelati i migliori vini d’Italia: viaggio alla scoperta di tutte le eccellenze del nostro Paese premiate con i Tre Bicchieri, il riconoscimento massimo assegnato dalla prestigiosa Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso.

I migliori vini d’Italia, regione per regione

Per quanto riguarda la Sicilia, rispetto ad altre annate, i vini bianchi sono apparsi meno freschi o con maturazioni del frutto maggiormente accentuate, mentre i rossi “hanno rivelato delle incongruità fra lo sviluppo della parte aromatica e la parte gustativa, con tannini più verdi di quanto ci si aspettasse e con un equilibrio appena più precario del solito”.

Nella nuova Guida Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso, per la Sicilia si segnalano le etichette da cultivar autoctone bianche e rosse dell’Etna che beneficiano di marcate escursioni termiche tra giorno e notte in grado di consentire alle viti di respirare, compensando così il caldo incombente. Il trend vede un’ascesa di uve tipiche isolane come il catarratto e il grillo.

Sul fronte della Liguria, sono sette i vini premiati con i Tre Bicchieri dal Gambero Rosso che ha da poco eletto i migliori street food d’Italia: si tratta di un numero record per la regione. Quattro etichette sono Vermentino e arrivano dai Colli di Luni e dalla Riviera Ligure di Ponente, da dove salgono alla ribalta anche due Pigato e un Rossese.

Quando si parla di Liguria, bisogna sempre tenere bene a mente che la superficie vitata complessiva della regione è molto contenuta, circa 1.500 ettari totale, ma la qualità è alta e trasversale, con diverse tipologie e varietà. Il 65% della produzione ligure è bianchista, con alcuni vitigni più areali, tra i quali il vermentino, vera e propria eccellenza del territorio.

Guida Vini d’Italia 2026 Gambero Rosso: i Tre Bicchieri

Liguria

Colli di Luni Vermentino Boboli 2024 Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024 Cantine Lunae Bosoni

Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024 Cantine Calleri

Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024 Maria Donata Bianchi

Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023 Massimo Alessandri

Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024 Laura Aschero

Sicilia

Biancoviola 2023 Aldo Viola

Cerasuolo di Vittoria 2023 Feudi del Pisciotto

Cerasuolo di Vittoria Cl. Dorilli 2023 Planeta

Cinque Inverni Catarratto 2018 Possente

Contrada PC 2023 Vini Franchetti – Passopisciaro

Etna Bianco Anthemis 2023 Monteleone

Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023 Palmento Costanzo

Etna Bianco Muganazzi 2023 Graci

Etna Bianco San Lorenzo 2024 Girolamo Russo

Etna Bianco Sup. 2024 Barone di Villagrande

Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2024 Maugeri

Etna Rosso 2022 Francesco Tornatore

Etna Rosso Alta Mora 2022 Alta Mora

Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021 Firriato

Etna Rosso Contrada Arcuria 2023 Restivo

Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022 Cottanera

Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023 Tenuta di Fessina

Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023 Cantine Nicosia

Etna Rosso V. Barbagalli 2022 Pietradolce

Faro 2023 Le Casematte

Faro Palari 2020 Palari

Infatata 2024 Caravaglio

Marsala Sup. Ambra Dolce Vintage 1980 Ris. 1980 Francesco Intorcia Heritage

Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022 Donnafugata

Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024 Tasca d’Almerita

Sicilia Nero d’Avola Saia 2023 Feudo Maccari

Sicilia Rosso Cantodoro Ris. 2022 Feudo Arancio

Vino Florio Cantine Florio

Ziller 47 Tenuta Gorghi Tondi

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO