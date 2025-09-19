Tre Bicchieri 2026, i migliori vini d'Italia regione per regione
Alla scoperta di tutti i vini che hanno ottenuto il riconoscimento dei Tre Bicchieri nell'edizione 2026 della Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso
Anche quest’anno sono stati svelati i migliori vini d’Italia: viaggio alla scoperta di tutte le eccellenze del nostro Paese premiate con i Tre Bicchieri, il riconoscimento massimo assegnato dalla prestigiosa Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso.
I migliori vini d’Italia, regione per regione
Per quanto riguarda la Sicilia, rispetto ad altre annate, i vini bianchi sono apparsi meno freschi o con maturazioni del frutto maggiormente accentuate, mentre i rossi “hanno rivelato delle incongruità fra lo sviluppo della parte aromatica e la parte gustativa, con tannini più verdi di quanto ci si aspettasse e con un equilibrio appena più precario del solito”.
Nella nuova Guida Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso, per la Sicilia si segnalano le etichette da cultivar autoctone bianche e rosse dell’Etna che beneficiano di marcate escursioni termiche tra giorno e notte in grado di consentire alle viti di respirare, compensando così il caldo incombente. Il trend vede un’ascesa di uve tipiche isolane come il catarratto e il grillo.
Sul fronte della Liguria, sono sette i vini premiati con i Tre Bicchieri dal Gambero Rosso che ha da poco eletto i migliori street food d’Italia: si tratta di un numero record per la regione. Quattro etichette sono Vermentino e arrivano dai Colli di Luni e dalla Riviera Ligure di Ponente, da dove salgono alla ribalta anche due Pigato e un Rossese.
Quando si parla di Liguria, bisogna sempre tenere bene a mente che la superficie vitata complessiva della regione è molto contenuta, circa 1.500 ettari totale, ma la qualità è alta e trasversale, con diverse tipologie e varietà. Il 65% della produzione ligure è bianchista, con alcuni vitigni più areali, tra i quali il vermentino, vera e propria eccellenza del territorio.
Guida Vini d’Italia 2026 Gambero Rosso: i Tre Bicchieri
Liguria
- Colli di Luni Vermentino Boboli 2024 Giacomelli
- Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024 Cantine Lunae Bosoni
- Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024 Cantine Calleri
- Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024 Maria Donata Bianchi
- Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023 Massimo Alessandri
- Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024 Laura Aschero
Sicilia
- Biancoviola 2023 Aldo Viola
- Cerasuolo di Vittoria 2023 Feudi del Pisciotto
- Cerasuolo di Vittoria Cl. Dorilli 2023 Planeta
- Cinque Inverni Catarratto 2018 Possente
- Contrada PC 2023 Vini Franchetti – Passopisciaro
- Etna Bianco Anthemis 2023 Monteleone
- Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023 Palmento Costanzo
- Etna Bianco Muganazzi 2023 Graci
- Etna Bianco San Lorenzo 2024 Girolamo Russo
- Etna Bianco Sup. 2024 Barone di Villagrande
- Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2024 Maugeri
- Etna Rosso 2022 Francesco Tornatore
- Etna Rosso Alta Mora 2022 Alta Mora
- Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021 Firriato
- Etna Rosso Contrada Arcuria 2023 Restivo
- Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022 Cottanera
- Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023 Tenuta di Fessina
- Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023 Cantine Nicosia
- Etna Rosso V. Barbagalli 2022 Pietradolce
- Faro 2023 Le Casematte
- Faro Palari 2020 Palari
- Infatata 2024 Caravaglio
- Marsala Sup. Ambra Dolce Vintage 1980 Ris. 1980 Francesco Intorcia Heritage
- Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022 Donnafugata
- Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024 Tasca d’Almerita
- Sicilia Nero d’Avola Saia 2023 Feudo Maccari
- Sicilia Rosso Cantodoro Ris. 2022 Feudo Arancio
- Vino Florio Cantine Florio
- Ziller 47 Tenuta Gorghi Tondi
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO
POTREBBE INTERESSARTI
-
Il Castello di Santa Severa cambia veste? Scoppia la polemica
-
Franco Berrino attacca Prosecco e Valpolicella, è bufera
-
La classifica dei porti più belli al mondo: uno è in Italia
-
Pizza Margherita a 100 euro in Italia, il caso: dove mangiarla
-
Scoperta nel mare di Gaeta, trovate due antiche dolie romane
-
Militello, il borgo dei borghi amato da Pippo Baudo
-
Brooklyn Beckham, la carbonara è un caso: errore "imperdonabile"
-
Allarme caffè in Italia, cosa sta succedendo e la previsione
-
Vacanza a settembre, dove vanno gli italiani: mete più gettonate