Tre Bicchieri 2026, i migliori vini d'Italia regione per regione

Alla scoperta di tutti i vini che hanno ottenuto il riconoscimento dei Tre Bicchieri nell'edizione 2026 della Guida Vini d'Italia di Gambero Rosso

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Anche quest’anno sono stati svelati i migliori vini d’Italia: viaggio alla scoperta di tutte le eccellenze del nostro Paese premiate con i Tre Bicchieri, il riconoscimento massimo assegnato dalla prestigiosa Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso.

I migliori vini d’Italia, regione per regione

Per quanto riguarda la Sicilia, rispetto ad altre annate, i vini bianchi sono apparsi meno freschi o con maturazioni del frutto maggiormente accentuate, mentre i rossi “hanno rivelato delle incongruità fra lo sviluppo della parte aromatica e la parte gustativa, con tannini più verdi di quanto ci si aspettasse e con un equilibrio appena più precario del solito”.

Nella nuova Guida Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso, per la Sicilia si segnalano le etichette da cultivar autoctone bianche e rosse dell’Etna che beneficiano di marcate escursioni termiche tra giorno e notte in grado di consentire alle viti di respirare, compensando così il caldo incombente. Il trend vede un’ascesa di uve tipiche isolane come il catarratto e il grillo.

Sul fronte della Liguria, sono sette i vini premiati con i Tre Bicchieri dal Gambero Rosso che ha da poco eletto i migliori street food d’Italia: si tratta di un numero record per la regione. Quattro etichette sono Vermentino e arrivano dai Colli di Luni e dalla Riviera Ligure di Ponente, da dove salgono alla ribalta anche due Pigato e un Rossese.

Quando si parla di Liguria, bisogna sempre tenere bene a mente che la superficie vitata complessiva della regione è molto contenuta, circa 1.500 ettari totale, ma la qualità è alta e trasversale, con diverse tipologie e varietà. Il 65% della produzione ligure è bianchista, con alcuni vitigni più areali, tra i quali il vermentino, vera e propria eccellenza del territorio.

Guida Vini d’Italia 2026 Gambero Rosso: i Tre Bicchieri

Liguria

  • Colli di Luni Vermentino Boboli 2024 Giacomelli
  • Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2024 Cantine Lunae Bosoni
  • Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2024 Cantine Calleri
  • Riviera Ligure di Ponente Pigato Diana 2024 Maria Donata Bianchi
  • Riviera Ligure di Ponente Rossese Costa de Vigne 2023 Massimo Alessandri
  • Riviera Ligure di Ponente Vermentino 2024 Laura Aschero

Sicilia

  • Biancoviola 2023 Aldo Viola
  • Cerasuolo di Vittoria 2023 Feudi del Pisciotto
  • Cerasuolo di Vittoria Cl. Dorilli 2023 Planeta
  • Cinque Inverni Catarratto 2018 Possente
  • Contrada PC 2023 Vini Franchetti – Passopisciaro
  • Etna Bianco Anthemis 2023 Monteleone
  • Etna Bianco Contrada Cavaliere 2023 Palmento Costanzo
  • Etna Bianco Muganazzi 2023 Graci
  • Etna Bianco San Lorenzo 2024 Girolamo Russo
  • Etna Bianco Sup. 2024 Barone di Villagrande
  • Etna Bianco Sup. Contrada Volpare Frontebosco 2024 Maugeri
  • Etna Rosso 2022 Francesco Tornatore
  • Etna Rosso Alta Mora 2022 Alta Mora
  • Etna Rosso Cavanera Contrada Zucconerò Sciara del Tiglio 2021 Firriato
  • Etna Rosso Contrada Arcuria 2023 Restivo
  • Etna Rosso Contrada Feudo di Mezzo V. Iannazzo 2022 Cottanera
  • Etna Rosso Erse 1911 Contrada Moscamento 2023 Tenuta di Fessina
  • Etna Rosso Lenza di Munti 720 slm 2023 Cantine Nicosia
  • Etna Rosso V. Barbagalli 2022 Pietradolce
  • Faro 2023 Le Casematte
  • Faro Palari 2020 Palari
  • Infatata 2024 Caravaglio
  • Marsala Sup. Ambra Dolce Vintage 1980 Ris. 1980 Francesco Intorcia Heritage
  • Passito di Pantelleria Ben Ryè 2022 Donnafugata
  • Sicilia Grillo Cavallo delle Fate 2024 Tasca d’Almerita
  • Sicilia Nero d’Avola Saia 2023 Feudo Maccari
  • Sicilia Rosso Cantodoro Ris. 2022 Feudo Arancio
  • Vino Florio Cantine Florio
  • Ziller 47 Tenuta Gorghi Tondi

