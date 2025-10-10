Questo sito contribuisce all’audience di

La classifica THE 2026 delle migliori università d'Italia

Pubblicato:

Silvio Frantellizzi

Silvio Frantellizzi

Giornalista

Giornalista pubblicista. Da oltre dieci anni si occupa di informazione sul web, scrivendo di sport, attualità, cronaca, motori, spettacolo e videogame.

Nuovo appuntamento con la classifica 2026 Times Higher Education che mette in fila le migliori università al mondo: nel prestigioso ranking trovano posto diversi atenei italiani. A livello internazionale guida la britannica Oxford, seguita dal MIT e da Princeton.

