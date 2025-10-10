di
La classifica THE 2026 delle migliori università d'Italia
Nuovo appuntamento con la classifica 2026 Times Higher Education che mette in fila le migliori università al mondo: nel prestigioso ranking trovano posto diversi atenei italiani. A livello internazionale guida la britannica Oxford, seguita dal MIT e da Princeton.
