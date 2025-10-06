Jeff Bezos e i cioccolatini di Torino: la visita a sorpresa

Dopo la lunga luna di miele, Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sanchez tornano in Italia e vengono conquistati dalla bontà dei cioccolatini torinesi

L’arrivo a Torino, in vista di un’importante conferenza su tecnologia e innovazione, si è trasformato in una “ghiotta” occasione per Jeff Bezos e sua moglie Lauren Sanchez. I due novelli sposi, che qualche mese fa hanno scelto proprio l’Italia per convolare a nozze, si sono regalati un’altra breve esperienza da luna di miele in una delle più famose aziende di cioccolato del nostro Paese, ricevendo anche un gradito omaggio da portare a casa.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Torino

Che Jeff Bezos sia rimasto conquistato dalle bellezze italiane è ormai abbastanza chiaro: l’imprenditore americano non perde occasione per visitare il nostro Paese, soprattutto quando può unire l’utile al dilettevole. Dopo un matrimonio a dir poco regale che si è tenuto a Venezia (durato nientemeno che 3 giorni, con party super blindati in tutta la Laguna), Bezos e sua moglie Lauren Sanchez hanno dato il via alla loro luna di miele optando per la Sicilia. I coniugi hanno visitato l’isola in lungo e in largo, esplorandone le meraviglie più nascoste, prima di cambiare destinazione.

Ma ora che l’estate è finita, Jeff Bezos ha deciso di fare nuovamente un breve viaggio in Italia con sua moglie, scegliendo stavolta una tipica meta ottobrina. Stiamo parlando della città di Torino, con i suoi monumenti ricchi di storia e i panorami da sogno. L’opportunità è arrivata con l’Italian Tech Week, la conferenza dedicata alla tecnologia e all’innovazione che si è tenuta dal 1° al 3 ottobre 2025, presso le Officine Grandi Riparazioni del capoluogo piemontese. Bezos era tra gli ospiti più attesi e ha partecipato ad un’interessante conferenza. Ma non è certo finita qui.

Jeff Bezos visita l’azienda di cioccolato Peyrano

Tra le eccellenze torinesi più famose spicca il cioccolato: quale occasione più golosa per Jeff Bezos e Lauren Sanchez? I coniugi hanno dunque visitato il laboratorio di Peyrano, una delle storiche aziende dedicate all’arte cioccolatiera – nonché uno dei marchi più conosciuti della città. Ad accoglierli presso gli stabilimenti di Torino c’erano John Elkann e Alessandro Pradelli, l’imprenditore che nel 2019 è rientrato da New York e ha dato una svolta al brand Peyrano con le sue idee innovative.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno avuto l’opportunità di visitare gli ambienti in cui nasce la magia, scoprendo tutte le fasi della produzione artigianale dei cioccolatini: dalla selezione delle fave di cacao e delle nocciole delle Langhe alla loro tostatura, passando per la lavorazione delle praline, sino ad arrivare al confezionamento manuale. Al termine del percorso guidato, ad attendere i coniugi Bezos c’era una bellissima sorpresa. In loro omaggio è stata infatti realizzata una confezione unica, ispirata alla celebre scrivania da cui l’imprenditore americano ha lanciato Amazon.

La scatola, contenente tre cioccolatini “Vette” personalizzati sui gusti di Jeff e Lauren, riproduce una vecchia porta con quattro gambe di legno, la stessa scrivania di fortuna che ha visto nascere il colosso dell’e-commerce e che ancora oggi viene gelosamente custodita nell’ufficio di Bezos situato a Washington DC. La “door desk” – così viene chiamata – è considerata il simbolo di essenzialità e semplicità, su cui l’imprenditore ha basato la sua geniale idea che ha rivoluzionato il nostro modo di fare shopping.