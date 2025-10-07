Il napoletano Esposito spiazza tutti: "La vera pizza è romana"

Fabio Esposito, celebre conduttore di origini napoletane, ha elogiato in un'intervista la pizza romana affermando che questa sarebbe la "vera pizza".

La pizza non è solo un piatto ma anche un simbolo dell’Italia nel mondo, un vero e proprio patrimonio riconosciuto anche dall’UNESCO. Due sono le grandi scuole che si contendono lo scettro della “vera pizza”: quella napoletana, con il suo impasto alto, soffice e dal cornicione pronunciato, e quella romana, più sottile e croccante.

Negli ultimi anni, il dibattito tra i sostenitori della tradizione partenopea e quelli amanti della versione capitolina si è acceso sempre di più. In questi ultimi giorni si è unito alla discussione anche Fabio Esposito, conduttore televisivo e imprenditore di origini napoletane che ha, però, elogiato la pizza romana.

Le dichiarazioni di Fabio Esposito: “La vera pizza è quella romana”

Intervistato dal ‘Corriere della Sera’, Fabio Esposito ha raccontato la sua esperienza personale con la città di Roma e le sue tradizioni gastronomiche, arrivando a pronunciare una frase che è destinata a fare scalpore. Ecco il suo pensiero sulla migliore pizza: “Da napoletano dirò una cosa forte, me ne assumo la responsabilità: la pizza romana è la vera pizza famosa nel mondo. È anche più leggera e non è poco, in un momento in cui tutti guardano al cibo healthy.”

Un’affermazione che spiazza, soprattutto perché arriva da chi ha radici profonde nella cultura partenopea. Esposito ha però spiegato le sue ragioni: parlando con molti stranieri, ha notato come la pizza sottile e croccante venga percepita come quella più vicina all’immaginario internazionale della pizza italiana. Ecco il suo pensiero sempre riportato dal ‘Corriere’: “Parlando con gli stranieri, sono tutti abituati a mangiare una pizza più bassa e croccante, non quella napoletana. L’esperienza romana mi ha aperto dal punto di vista culturale, non me l’aspettavo.”

Secondo Esposito la pizza napoletana resta un’icona, ma quella romana avrebbe conquistato la scena internazionale proprio per la sua leggerezza e adattabilità. In un passaggio dell’intervista al ‘Corriere’, lo showman ha anche spiegato i suoi due punti fermi per definire una buona pizza, indipendentemente dallo stile: la cottura perfetta e l’uso di olio di alta qualità per la finitura. Due dettagli che, secondo lui, possono fare davvero la differenza.

Chi è Fabio Esposito, conduttore e imprenditore napoletano

Fabio Esposito, dopo una laurea in lingue, ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’insegnamento, ma presto è arrivato in televisione. Nel 2012 ha debuttato come conduttore di Divertinglese su RAI Scuola, programma rivolto all’apprendimento della lingua inglese per i più piccoli. L’anno seguente ha condotto Magic Wonderland, sempre per Rai Scuola, e ha preso parte al programma “Tutte le strade portano a…” su Rai 2.

Nel 2021 ha iniziato a condurre format di successo sul canale Food Network e tra questi c’è Pazzi di Pizza, realizzato in collaborazione con il cantante Sal Da Vinci. Le novità, però, non sono finite. Nell’ottobre 2025 partirà il nuovo programma Pazzi di Roma, in coppia con Barbara Foria, che guiderà gli spettatori alla scoperta della Capitale tra cibo, cultura e storia.

Inoltre, a novembre debutterà la seconda stagione di Foodcast, un podcast dedicato al mondo del food con ospiti d’eccezione come il maestro Iginio Massari e Davide Nanni. Oltre a una carriera in televisione, Esposito ha saputo intraprendere anche un percorso imprenditoriale: nel 1999 ha lanciato il brand di moda Coconuda, di cui oggi è CEO e Presidente.