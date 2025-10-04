Qual è la città più maleducata d'Italia: la classifica 2025

Quali sono le città più maleducate d’Italia del 2025? Lo rivela Preply, la piattaforma online dedicata allo studio delle lingue. Nella ricerca, oltre alla classifica, sono stati indicati anche i comportamenti maleducati più diffusi nel nostro Paese. L’indagine è stata condotta in 19 città italiane e ha coinvolto 1.558 cittadini.