Qual è la città più maleducata d'Italia: la classifica 2025
di
Quali sono le città più maleducate d’Italia del 2025? Lo rivela Preply, la piattaforma online dedicata allo studio delle lingue. Nella ricerca, oltre alla classifica, sono stati indicati anche i comportamenti maleducati più diffusi nel nostro Paese. L’indagine è stata condotta in 19 città italiane e ha coinvolto 1.558 cittadini.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Overtourism, perché il lago di Braies è un modello da seguire
-
I 50 borghi più belli al mondo per Forbes: uno è in Italia
-
La lettera d'amore di Armani a Milano: i suoi luoghi del cuore
-
Chi è Katia Buchicchio, Miss Italia 2025: vanta già un record
-
Stallone in vacanza a Capri, l'arrivo di Rocky è "a effetto"
-
La migliore salsiccia al mondo è italiana: la classifica
-
Caso scontrino a Porto Cesareo: un euro per dividere la pizza
-
Giorgio Armani sarà iscritto al Famedio di Milano
-
La frase in dialetto napoletano che George Clooney ama ripetere