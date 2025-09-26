Si è concluso il bizzarro esperimento che ha visto coinvolte ben 450 bottiglie di Limoncello, per un anno rimaste sott'acqua nel Golfo di Napoli

Web content writer appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Curiosa per natura, le piace tenersi informata su ciò che accade intorno a lei.

Un prezioso tesoro è riemerso dal mare, a poca distanza dalla costa lungo il Golfo di Napoli: non si tratta di una scoperta archeologica, bensì di un curioso esperimento scientifico portato avanti da un’azienda di liquori molto famosa in Campania. Lo scorso anno sono state infatti depositate sott’acqua ben 450 bottiglie di Limoncello, per sottoporle al cosiddetto “affinamento subacqueo”. Ora le casse di questo delizioso liquore sono tornate in superficie e si proseguirà con diversi esami per verificare cosa è avvenuto davvero nel tempo che hanno trascorso in immersione.

Napoli, l’esperimento sulle bottiglie di Limoncello

In che modo l’ambiente marino può agire sulla conservazione dei liquori? È questa la domanda cui vuole rispondere un nuovo esperimento che ha coinvolto 450 bottiglie di Limoncello. Ma facciamo un passo indietro. Un anno fa, l’azienda casertana Antica Distilleria Petrone ha depositato sul fondo del mare, al largo di Castel dell’Ovo, una cassa contenente il suo prezioso tesoro, il liquore simbolo della tradizione campana. Le bottiglie sono rimaste sott’acqua per tutto questo tempo, subendo così un processo di affinamento subacqueo.

L’esperimento mira a verificare gli effetti che le particolari condizioni sottomarine hanno avuto sulla maturazione dei distillati (in questo caso, del Limoncello). Sott’acqua, infatti, la cassa contenente le bottiglie del liquore è stata sottoposta a temperatura costante, riparata dalla luce del sole e in totale assenza di ossigeno.Il 25 settembre 2025, esattamente un anno dopo l’inizio di questo esperimento, le bottiglie di Limoncello sono state riportate in superficie dai fondali del porticciolo di Santa Lucia, dopo aver trascorso lunghi mesi a circa 15 metri di profondità.

L’operazione è avvenuta in collaborazione con l’ArcheoClub d’Italia, che promuove il progetto “Mare Nostrum”: si tratta di un’interessante iniziativa sociale che coinvolge i giovani detenuti dell’istituto minorile di Nisida, i quali vengono impegnati in attività di recupero storico e marino con l’obiettivo di fornire loro la possibilità di reintegrazione nel mondo del lavoro. Le bottiglie di Limoncello tornate a galla verranno ora studiate dal Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II di Napoli, per verificare i risultati dell’affinamento sottomarino e individuare le differenze con i processi tradizionali di maturazione dei distillati.

I risultati degli studi precedenti sul Falernum

Se per il Limoncello questa è una novità assoluta, l’Antica Distilleria Petrone aveva già scommesso sull’affinamento subacqueo negli anni passati. Nel 2021, l’azienda casertana è stata la prima in tutto il mondo ad aver iniziato il processo di maturazione sottomarina con una partita di bottiglie dell’Elixir Falernum, in quell’occasione depositata sui fondali al largo di Mondragone. L’esperimento è stato poi ripetuto negli anni successivi, e proprio in questi giorni si attendono i risultati degli esami condotti sulle casse riportate a galla nel 2024.

“La conservazione in mare ha cambiato colore, aspetti organolettici, proteine e amminoacidi nel Falernum” – aveva spiegato lo scorso anno Andrea Petrone, ultimo discendente della famiglia a capo dell’Antica Distilleria, in un’intervista a Repubblica – “Ora vedremo cosa succede con il Limoncello, più zuccherino e a base di oli essenziali e agrumi”. Le 450 bottiglie riportate alla luce del sole nelle ultime ore non verranno immesse sul mercato: dopo essere state analizzate, verranno destinate ad un ristretto pubblico di esperti per una valutazione mirata degli effetti di questa nuova tecnica di affinamento subacqueo.