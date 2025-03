Le migliori uova di Pasqua 2025 da comprare al supermercato

Quali sono le migliori uova disponibili nei supermercati italiani in vista di Pasqua 2025? Lo ha rivelato il ‘Corriere della Sera’ che ha pubblicato una lista con i prodotti al top tra quelli presenti sugli scaffali della grande distribuzione. Nell’elenco ce n’è per tutti i gusti: dalle uova al cioccolato al latte a quelle al cioccolato fondente, passando per varianti con nocciole e Gianduia. Senza dimenticare le sorprese che fanno felici i bambini ma divertono anche i grandi.