Per il secondo anno consecutivo, ‘Newsweek’ ha stilato la classifica “World’s Best Hospitals 2020“, che mette in fila i migliori ospedali in Italia e in altri 20 Paesi del mondo (Stati Uniti d’America, Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Olanda, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Israele, Sud Corea, Giappone, Singapore, India, Thailandia, Australia, Brasile).

Al primo posto di questa speciale graduatoria, in Italia, si conferma il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, davanti al Policlinico Universitario Gemelli di Roma, al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, all’Istituto Clinico Humanitas e all’Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato, entrambi di Milano.

La Top 10 dei migliori ospedali in Italia secondo il ranking “World’s Best Hospitals 2020” è completata, poi, dall’Azienda Ospedaliera di Padova (al sesto posto), dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, tra le città più colpite dall’emergenza Coronavirus (in settima posizione), dall’Ospedale Borgo Trento di Verona (8/o posto), dall’Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia (9/a posizione) e dall’IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (10/o posto).

Il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, primo in Italia, si è posizionato al 47esimo posto nella classifica globale. Quello meneghino è l’unico ospedale italiano a essere riuscito a conquistare un posto nella Top 50 mondiale.

I migliori ospedali in Italia: classifica Newsweek 2020