Migliori Master Mba al mondo: c'è anche un'università italiana

C’è anche un’università italiana nell’autorevole classifica del Financial Times sui migliori Master in Business Administration al mondo nel 2024. La graduatoria annuale mette a confronto le grandi scuole di business degli atenei a livello internazionale. Ogni anno la salita o la discesa nelle posizioni all’interno della classifica dipende da una serie di fattori come la credibilità del master, il valore agli studi e il concetto di innovazione incarnato dai corsi.