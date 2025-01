Quali sono i migliori campeggi d'Europa per il 2025: il portale camping.info ha svelato la nuova classifica. Nei primi dieci posti c'è anche l'Italia

Quali sono i migliori campeggi a 5 stelle in Europa? Lo rivela una ricerca condotta da parte di camping.info che ha passato in rassegna i campeggi presenti sul territorio continentale, eleggendo quelli che più di tutti si contraddistinguono per l’offerta nei confronti dei clienti e la bellezza del panorama in cui si trovano. Nelle prime dieci posizioni della graduatoria, c’è posto anche per un campeggio italiano.

Fuori dalla top ten troviamo diversi campeggi italiani, a cominciare dal Lago Idro Glamping Boutique di Anfo, un piccolo gioiello in riva al lago bresciano. Il Rifugio dei Marsi a Roccafluvione, in provincia di Ascoli Piceno, propone un soggiorno nelle botti, circondati dalla campagna marchigiana.

Il Barricata Holiday Village di Porto Tolle in provincia di Rovigo è un resort che guarda al mare e si estende tra le dune del Parco Naturale del Delta del Po, patrimonio dell’umanità e riserva della biosfera Unesco. E c’è anche l’Isamar di Isolaverde di Chioggia, con la sua stagione estiva di grandi spettacoli dal vivo.