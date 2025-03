La migliore pizza al mondo si mangia in Italia: primo posto italiano nella classifica delle migliori pizzerie al mondo stilata dal portale 'TimeOut'

Dove si mangia la pizza più buona al mondo? A rispondere a questa domanda ci ha provato il portale ‘TimeOut’ che ha stilato la classifica delle migliori pizzerie a livello internazionale: nelle prime diciannove posizioni della graduatoria troviamo due rappresentanti dell’Italia, una di queste al primo posto.

Per stilare la classifica, il portale ha fatto affidamento sui redattori internazionali, chiamati a indicare le loro pizzerie preferite, i locali che scelgono quando vogliono mangiare una buona pizza.

Nel ranking non ci sono solo pizze classiche, ma anche quelle che si discostano dalla tradizione, come la pizza di New York più bassa e piena di condimenti, quella di Chicago più alta oppure la giapponese, condita con la salsa di soia.

Dove si mangia la migliore pizza: Italia in testa

La migliore pizza al mondo è quella della Pizzeria da Attilio a Napoli: è stata inserita al primo posto nella classifica stilata da ‘TimeOut’. La pizzeria è situata in uno dei quartieri di Napoli più antichi e vivaci, la Pignasecca.

Nella Pizzeria da Attilio si può gustare una pizza tradizionale, preparata con ingredienti locali di qualità: una ricetta che viene tramandata dal 1938 di generazione in generazione.

L’altra italiana in classifica è 180g Pizzeria Romana, situata in via di Tor de Schiavi, a Roma: quarto posto per il locale che realizza pizze cn alla base un impasto indiretto con lunghi tempi di fermentazione e stesura a mano.

Al secondo posto troviamo una pizzeria di New York, città presente nella classifica delle più stressanti al mondo: si tratta di Scarr’s Pizza. Gradino più basso del podio, invece, per Pizza Marumoa Tokyo, in Giappone.

Si vola in Australia per la quinta posizione occupata da Bella Brutta di Sydney, davanti a Diamond Sliche di Copenaghen in Danimarca, Dough Hands di Londra in Inghilterra e Novo di Città del Capo in Sudafrica. A completare la top ten sono: Oobatz di Parigi in Francia e Baldoria di Madrid in Spagna.

Nella graduatoria delle migliori pizzerie al mondo, all’undicesimo posto troviamo Milly’s Pizza in the Pan di Chicago negli Stati Uniti d’America, tre posizioni più in alto rispetto a un’altra americana, Eleventh Street Pizza di Miami. Officina Local di Rio de Janeiro in Brasile è dodicesima, seguita da Civerinos di Edinburgo in Scozia.

Dal quindicesimo al diciannovesimo posto ci sono: Lupita di Lisbona (Portogallo), Fiata by Salvatore Fiata di Hong Kong, Guerrin di Buenos Aires (Argentina), nNea di Amsterdam (Paesi Bassi) e Mercado 20 de Noviembre di Oaxaca (Messico).

La classifica delle migliori pizzerie al mondo