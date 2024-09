È stata presentata la classifica 50 Top Pizza World 2024 dedicata alle migliori pizzerie al mondo e nel podio ci sono ben due insegne italiane

Anche quest’anno è stata pubblicata una nuova edizione della famosa 50 Top Pizza World che mira a riconoscere e premiare le migliori pizzerie al mondo. Per il 2024 il podio dei vincitori vede al primo posto una pizzeria americana seguita, però, da ben due realtà italiane.

La nuova 50 Top Pizza World 2024

50 Top Pizza World 2024 è un progetto fondato nel 2017 da un gruppo di esperti italiani del settore gastronomico tra cui Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere. In principio l’evento era rivolto solo alle pizzerie italiane ma poi la manifestazione ha raggiunto sempre più popolarità e si è così ampliata. La guida, infatti, ha rapidamente guadagnato notorietà grazie alla sua capacità di scoprire e promuovere le eccellenze del mondo della pizza.

Per questo affianco a 50 Top Pizza Italia sono nate classifiche volte a individuare le più buone pizzerie in ogni continente ma anche nelle diverse aree geografiche come Asia-Pacifico o America Latina. Così è “solo” dal 2022 che è nata la classifica mondiale 50 Top Pizza World dove vengono premiate le migliori pizzerie a livello mondiale.

Quest’anno la guida è stata presentata al Teatro Mercandante di Napoli, la città che è nota come la capitale della pizza. Oltre alla classifica generale sono stati assegnati anche dei riconoscimenti speciali come il premio Empower Women – Fedegroup Award e il premio Pizza Maker of the Year 2024 – Ferrarelle Award. Nello specifico il primo è stato assegnato a Giorgia Caporuscio di Don Antonio a New York, mentre il riconoscimento Pizza Maker of the Year 2024 è andato a Matheus Ramos di QT Pizza Bar di San Paolo in Brasile.

La classifica 50 Top Pizza World 2024

La classifica 50 Top Pizza World 2024 vede ben due indirizzi italiani nel podio. A differenza della classifica 2023, però, il primo posto quest’anno è occupato da un’insegna americana. Secondo la guida, infatti, la pizza più buona si mangia presso Una Pizza Napoletana che si trova a New York negli Stati Uniti. Secondo posto per due pizzerie italiane a pari merito: Diego Vitagliano Pizzeria di Napoli e I Masanielli di Francesco Martucci di Caserta.

L’anno scorso le insegne di Diego Vitagliano e Francesco Martucci occupavano, sempre a pari merito, il primo posto mentre Una Pizza Napoletana era al secondo. Quest’anno chiude il podio con la terza posizione The Pizza Bar on 38th che si trova a Tokyo in Giappone. Scendendo al quarto posto si trova un’altra realtà italiana Confine situata a Milano, mentre in quinta posizione Napoli on the Road (Londra, Inghilterra).

Ecco la classifica delle migliori per il 2024: